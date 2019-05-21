{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Джоха Альхартхи из Омана удостоена Международной Букеровской премии

Писательница получила награду за книгу "Небесные тела" (Celestial Bodies)
Джоха Альхартхи ANDY RAIN/EPA-EFE
Описание
Джоха Альхартхи
© ANDY RAIN/EPA-EFE

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Писательница и преподаватель из Омана Джоха Альхартхи стала лауреатом Международной Букеровской премии 2019 года. Об этом было объявлено во вторник вечером в ходе торжественной церемонии в концертном зале Лондона Roundhouse.

Жюри премии выбрало из короткого списка претендентов на победу книгу Альхартхи "Небесные тела" (Celestial Bodies), повествующую о трех поколениях оманской семьи. Помимо престижной награды писательница стала обладательницей приза в размере £50 тыс. (почти $63,6 тыс.).

В числе претендентов на получение престижной награды оказался ее прошлогодний лауреат - польская писательница Ольга Токарчук с романом "Пройдись плугом по костям мертвых" (Drive Your Plow Over the Bones of the Dead), который впервые был опубликован в 2009 году. В шорт-лист, опубликованный в апреле, также вошли немецкая писательница Марион Пошманн с романом "Сосновые острова" (The Pine Islands), колумбиец Хуан Габриэль Васкес с романом "Форма руин" (The Shape of the Ruins), французская писательница Анни Эрно с романом "Годы" (The Years), чилийская детская писательница, издатель и юрист Алия Трабукко Зеран с романом "Непрожитое" (The Remainder).

Международная Букеровская премия была учреждена в 2004 году и вплоть до 2016 года вручалась раз в два года. Теперь ее присваивают ежегодно. Победителем может стать автор любой книги, которая была переведена на английский язык и опубликована в Соединенном Королевстве или Ирландии.

Теги
ОманВеликобритания
Мариинский театр открывает фестиваль "Звезды белых ночей"
Он продлится два месяца
Читать полностью