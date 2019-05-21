На Дягилевском фестивале в Перми презентовали новый музыкальный инструмент Septemairis

ПЕРМЬ, 22 мая. /ТАСС/. Команда театральной компании Praegressus во вторник вечером представила на Дягилевском фестивале в Перми новый музыкальный инструмент Septemairis, состоящий из семи переплетающихся между собой латунных труб. Об этом рассказал ТАСС автор идеи, музыкант оркестра musicaAeterna Иван Сватковский.

"Сначала эта труба родилась как декорация, но когда мы попробовали на ней играть, оказалось, что это здорово звучит. Сделана она из латуни, но там большое количество меди, поэтому она отдает вот таким розовым цветом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, внешне Septemairis напоминает медузу, а по звучанию похож на тубу, с которой его роднят и приемы игры. Идея создать инструмент появилась несколько лет назад во время работы над проектом "Роза и крест" на Дягилевском фестивале. Изготовил его пермский кузнец Владимир Кашин, над визуальным решением работала художница Анастасия Вайнер. "Я вместе с кузнецом гнула, ковала", - пояснила она ТАСС.

Иван Сватковский добавил, что команду уже приглашают на музыкальные фестивали и просят сыграть на новом инструменте, а первыми его услышали гости перформанса "Политопон".

Как рассказал один из организаторов представления, музыкант musicaAeterna Георгий Мансуров, за основу "Политопона" было взято одноименное произведение композитора Яниса Ксенакиса. Сам перформанс состоит из трех частей, это, по словам Мансурова, музыкально-драматическое путешествие внутрь сознания музыкантов и слушателей. Действие происходило на бывшем заводе имени Шпагина: артисты исполняли музыку на трех площадках, перемещаясь с одной на другую вместе со зрителями.

"Музыка звучала разная, начиная с сочинений Доланда, Куртага, Ксенакиса и заканчивая композиторами ныне живущими. Это путешествие души, сознания, сначала мы попадем в один мир, потом из него мы переходим в другой, потом оказываемся в третьем, это то, что происходит внутри поэта, художника, какой-то путь, который он проходит, когда создает что-либо", - рассказал собеседник агентства.

О фестивале

Дягилевский фестиваль - международный многожанровый фестиваль, который проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель - поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Павловича Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми.

Инициатором первого международного Дягилевского фестиваля в России выступил Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, художественный руководитель фестиваля - Теодор Курентзис. Программа фестиваля включает мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, панораму выступлений трупп современного танца, художественные выставки, концерты симфонической, камерной, органной, джазовой музыки, ретроспективу художественных фильмов, фотовыставки.