Аншлаг сопровождает концерты ансамбля имени Александрова в турне по Чехии

ПРАГА, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Шамшин/. Полные залы собирают проходящие в Чехии концерты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Прославленный коллектив даст 13 концертов в восьми городах республики. Об этом корреспонденту ТАСС в эксклюзивном интервью сообщил его художественный руководитель Геннадий Саченюк.

"Гастроли ансамбля в Чехии проходят с 17 по 26 мая, - сказал он. - Они приурочены к 90-летию нашего музыкального коллектива и 74-ой годовщине Победы. Мы уже дали три концерта в Праге, выступили в городах Брно (юго-восток республики) и Либерец (север Чехии). Концерт в городе Пльзень, где он прошел вечером во вторник, стал промежуточным этапом нашего турне по республике. Впереди у нас концерты в городах Ческе-Будеевице (Южная Чехия), Пардубице (Восточная Чехия), Оломоуц и Острава (северо-восток страны)".

Концерты ансамбля проходят при полном аншлаге. Так и в городе Пльзень зал крытого стадиона Home Monitoring Arеna, специально оборудованный для выступления российского коллектива, был заполнен. Интерес зрителей был огромным. Тем, кому не хватило билетов на имеющиеся кресла, организаторы разрешили устроиться на стульях между рядами. Концерт сопровождали овации зрителей, неоднократно вызывавших солистов на бис. Зал подхватывал любимые песни, звучавшие со сцены.

Ансамбль дает гастроли практически в полном составе - 130 артистов. Это хор, оркестр, солисты и балетная группа. В Чехии столь массовые гастроли за последние пять лет прошли дважды - в 2015 и 2017 годах.

"Поменялась программа, а состав, в принципе, остался тот же. Традиционно во всех наших турне звучат песни: "Священная война", "Катюша", "Подмосковные вечера", "Очи черные" и "Калинка". Исключить их из репертуара невозможно, да это нам не позволят сделать и сами наши зрители. Кроме того, в каждой стране, где мы гастролируем, нами исполняются песни на языке ее народа. Залы принимает это на ура!", - сказал Саченюк.

Саченюк сообщил, что в Чехию ансамбль прибыл из Словакии, а затем направится в Венгрию. "Мы не первый раз выступаем в этих странах. Нынешнее турне продолжится почти месяц, будет дано 28 концертов. Выступаем практически ежедневно. Публика нас принимает очень тепло. Концертные залы всегда полны, а это залы, вмещающие от двух до шести тысяч зрителей", - сказал он.

Руководитель ансамбля особо отметил, что на концертах среди слушателей большинство составляют местные граждане, приходит много российских соотечественников и выходцев из бывших советских республик. Насладиться искусством музыкального коллектива специально приезжают "люди из Германии, Нидерландов, Дании и других государств-членов Евросоюза", добавил Саченюк.