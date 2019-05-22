Документалист Андрей Шемякин сделает фильм про австрийского журналиста Колина Росса

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кинодокументалист, кинокритик и сценарист Андрей Шемякин планирует сделать документальный фильм про австрийского журналиста и писателя, одного из пропагандистов идей национал-социализма Колина Росса (1885-1945). Свой будущий фильм Шемякин представил в среду в Министерстве культуры РФ на очной защите неигровых проектов, претендующих на господдержку.

Шемякин пояснил, что идея фильма "Колин Росс - учитель дьявола" разрабатывалась вместе с Госфильмофондом РФ, где есть уникальные материалы, касающиеся Колина Росса, о котором сохранилось очень мало информации. Бюджет будущей картины - около 8 млн рублей, у Минкультуры создатели просят почти половину.

"Надеюсь, что фильмом заинтересуются международные фестивали, которые специализируются на документальных кинокартинах, также хотели бы показать его в Берлине, это одна из самых дорогих мне идей", - сказал Шемякин. Однако эксперты предостерегли его от обращения к личности Колина Росса, который известен как автор произведений о путешествиях между двумя мировыми войнами, и, как считается, использовал свои поездки для пропаганды национал-социализма.

Также во время очной защиты кинопроектов были представлены будущие фильмы про Дмитрия Менделеева и золото Колчака, про события времен войны в Афганистане и перелетных птиц. Всего в среду на заседании экспертного совета Минкультуры по неигровому кино, на котором проходит представление и защита документальных спецпроектов их авторами, будет показан 31 будущий фильм. Получат ли они господдержку, станет известно позднее.