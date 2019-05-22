Дебютный альбом гендиректора канала "Пятница" вошел в чарты Billboard

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Дебютный альбом "Melting" генерального директора канала "Пятница" Николая Картозия занял 13-е место в чарте Classical Crossover Albums и 18-е в мировом чарте классической музыки Billboard. Об этом в среду Николай Картозия сообщил на своей странице в Facebook.

"Billboard сегодня опубликовал свежие чарты. Мой дебютный альбом "Melting" на 13-й строчке в чарте Classical Crossover Albums. И на 18-й - в мировом чарте классической музыки Billboard", - говорится в сообщении.

Картозия отметил, что пишет музыку в течение многих лет, в основном для документальных фильмов ("Бродский не поэт", "Саша Соколов. Последний русский писатель" и др.). Последние два года он занимался написанием англоязычного дебютного альбома и выпустил его под псевдонимом Nico Cartosio.

"Музыка и телевидение теперь два разных направления моей деятельности. Как композитор я во всех странах существую по-английски, а на родине и на родном языке - был и остаюсь телепродюсером", - добавил Картозия.

Николай Картозия, российский телевизионный деятель, генеральный директор канала "Пятница", спродюсировал такие проекты, как "Секретный миллионер", "Инстаграмщицы", "Ревизорро". Он получил три статуэтки ТЭФИ в категории "Дневной эфир".