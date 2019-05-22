В Канне показали фильм российской студентки Олеси Яковлевой "Сложноподчиненное"

КАНН, 22 мая. /ТАСС/. Короткометражный фильм "Сложноподчиненное" российской студентки Олеси Яковлевой показали в среду гостям Каннского кинофестиваля, проходящего на Лазурном берегу Франции. Кинолента участвует в конкурсе студенческих работ смотра Cinefondation.

В центре сюжета - история школьного учителя из Санкт-Петербурга, переехавшего в провинциальный город. Главную роль в 26-минутной картине студентки Санкт-Петербургского института кино и телевидения сыграл лидер группы Shortparis Николай Комягин.

Во время общения с журналистами режиссер выразила надежду, что фильм посмотрят все зрители. "Единственное, что я хотела сказать, это то, что, если вы выйдете из зала и у вас будут вопросы, - это нормально. Фильм должен постепенно дозревать в сознании", - отметила Яковлева.

Генеральный директор "Роскино" Екатерина Мцитуридзе пожелала удачи российскому участнику конкурса и подчеркнула, что "российские фильмы часто получают награды в этой программе". "В этом году очень сильный участник и такой старт на Каннском кинофестивале - это наверное самое престижное и лучшее, что может быть", - сказала она.

В свою очередь актриса Нелли Попова подчеркнула, что в картине заняты не только студенты, но и профессиональные актеры. "Это здорово, когда артисты помогают молодым", - подчеркнула она. "Ребята отчаянно снимали фильм с большим желанием и без какого-либо мощного финансирования. Думаю, что фестиваль в Канне - это хороший и правильный рывок", - сказала она.

В программе Cinefondation Каннского фестиваля участвуют короткометражные ленты молодых режиссеров из разных стран, для которых участие в этом конкурсе нередко становится путевкой в мир большого кино. Активное участие в нем регулярно принимают и представители российской киношколы.

В этом году на участие в Cinefondation поступило около 2 тыс. работ, представленных киношколами со всего мира, для программы конкурса были отобраны 17 фильмов. Вместе с российской конкурсанткой за главный приз борются режиссеры из Франции, Израиля, Сингапура, Великобритании, Бельгии и других стран.

В этом году жюри Cinefondation возглавила сценаристка и представительница современного авторского кино Франции Клер Дени. Церемония вручения призов состоится 23 мая во Дворце фестивалей.

Россия на Каннском кинофестивале

Всего около 20 российских постановщиков получили возможность представить в дни Каннского кинофестиваля свои творческие проекты, а с учетом программ российского павильона - 60 кинематографистов.

Отечественная кинематография участвует в международном Каннском фестивале с момента его премьеры в 1946 году. В этом первом послевоенном году высшей тогда награды конкурса Гран-при был удостоен советский фильм "Великий перелом" (режиссер Фридрих Эрмлер, сценарист Борис Чирсков). Премия за лучшую режиссуру была присужден Михаилу Ромму, постановщику картины "Человек №217".

В этом году в программу "Особый взгляд" включены сразу две работы российских режиссеров - фильм Кантемира Балагова "Дылда" и кинолента Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске".