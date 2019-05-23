"Современник" поставил мюзикл "Нэнси" по пьесе Ивана Вырыпаева

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московский театр "Современник" выпускает мюзикл "Нэнси" по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева, который также является режиссером постановки. Премьера спектакля состоится в четверг, а также 24 мая, 9 и 17 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе "Современника".

"Создатели этой веселой истории предъявят зрителям абсолютно новый жанр. Они назвали его "stand-up про мюзикл", тем самым пытаясь соединить мюзикл как таковой и остроумные комментарии к происходящему на сцене в духе stand-up comedy", - пояснила собеседница агентства. Она рассказала, что в "Нэнси" наотмашь шутят над штампами, клише и стереотипами сегодняшнего массового сознания, дистанцироваться от которых лучше всего помогает юмор".

Нэнси - так зовут молодую девушку, которая видит себя не иначе как кинозвездой. На пути к своей мечте она сталкивается с совсем не сказочной реальностью. Ведь победы в шоу-бизнесе, впрочем, и не только в нем, приходится оплачивать дорогой ценой, определила смысл постановки представитель пресс-службы.

Своим мнением по поводу спектакля поделился также автор либретто и режиссер-постановщик Иван Вырыпаев. По его словам, спектакль "Нэнси" - это легкая, с одной стороны, развлекательная история о том, что происходит сегодня в мире шоу-бизнеса. "А с другой стороны, этот, хоть и шуточный, спектакль для меня, прежде всего, о возможности сострадания. Не только к тем, кого мы любим, не только к обаятельным, милым, светлым людям, но главное о способности сострадать тем, кто нас обижает или кто, с общепринятой точки зрения, является "плохим" человеком", - сказал Вырыпаев.

Соавтором драматурга в сочинении "Нэнси" выступил композитор Андрей Самсонов, с которым Вырыпаев сделал уже несколько совместных работ. А сопостановщиком спектакля стал Никита Владимиров, молодой, но уже хорошо известный театральный и кинопродюсер, впервые попробовавший себя в работе с артистами.

В создании "Нэнси" принимали участие сценограф Юрий Милютин, хореограф Наталья Шурганова, видеохудожник Федор Шмелькин и художник по свету Сергей Васильев. Исполнителями ролей выступают Дарья Белоусова, Татьяна Лялина, Полина Пахомова, Наталья Ушакова, Илья Лыков, Семен Шомин, Игорь Царегородцев. Премьера состоится на Основной сцене Московского театра "Современник".