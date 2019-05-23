Опубликован тизер продолжения фильма "Притяжение" Федора Бондарчука

В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение". Картина стала продолжением киноленты "Притяжение", вышедшей на экраны в 2017 году.

"Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей - она несет угрозу вселенского масштаба", - говорится в подписи к видео на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Фильм выйдет в российский прокат 1 января 2020 года. В картине снимались Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков.

Более 4 млн зрителей посмотрели первую часть фильма "Притяжение" в кинотеатрах, общие кассовые сборы превысили 1 млрд рублей по России и СНГ.