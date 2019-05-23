Режиссер Андре Эвредал экранизирует роман "Долгая прогулка" Стивена Кинга

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая. /ТАСС/. Норвежский режиссер Андре Эвредал объявил о начале работы над экранизацией триллера Стивена Кинга "Долгая прогулка" 1979 года (The Long Walk). Об этом сообщает телеканал NRK.

"Получить возможность сделать фильм по Стивену Кингу, поучаствовать в создании фантастических фильмов на основе его книг - большая честь, я просто хожу и прошу - ущипните меня кто-нибудь", - заявил Эвредал в интервью телеканалу. В 2010 году норвежец выпустил на родине в прокат псевдодокументальную картину "Охотники на троллей" (Trollejegeren), а спустя пять лет завершил в США работу над хоррором "Демон внутри" (The Autopsy of Jane Doe), который сам Кинг назвал "конкурентом "Чужому" (фильм Ридли Скотта 1979 года - прим.ТАСС) и [Дэвиду] Кроненбергу (канадский режиссер, обладатель "Золотого льва" - прим.ТАСС)".

По словам Эвредала, известие о том, что ему предстоит возглавить съемки "Долгой прогулки", он получил в мессенджере. "Было забавно узнать столь важную новость таким образом", - поделился режиссер. Сценарий к фильму Эвредала напишет американец Джеймс Вандербилт, известный по работе над новой дилогией о супергерое Человеке-пауке. Экранизацией "Долгой прогулки" займется кинокомпания New Line Cinema, также работающая над киновоплощением романа Кинга "Салемов удел" и второй частью фильма "Оно".

"Долгая прогулка", также известная в переводе на русский язык как "Длинный путь", стала классикой в жанре антиутопии. "Король ужасов" Кинг написал роман в 1966 году под псевдонимом Ричард Бахман, но впервые произведение увидело свет лишь 13 лет спустя, впоследствии заняв центральное место в библиографии автора и определив его дальнейшее развитие. В книге рассказывается о недалеком по отношению к 1960-м годам будущем (предположительно, конец 1990-х годов). Новые тоталитарные власти США устраивают ежегодный марафон "Долгая прогулка", в котором участники борются за внушительную сумму денег и исполнение всех желаний. Неспособным выдержать жесткие условия забега спортсменам грозит расстрел прямо на трассе.