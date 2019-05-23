В Северной Осетии представят спектакль "Цезарь, Антоний и Клеопатра" на осетинском языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 мая. /ТАСС/. Северо-Осетинский государственный академический драматический театр им. В. Тхапсаева представит в новом сезоне премьерные спектакли "Цезарь, Антоний и Клеопатра", "Ричард Третий" и "Плохие парни" на осетинском языке. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил художественный руководитель театра Владислав Колиев.

"В России 2019 год объявлен годом театра, поэтому мы уже представили премьеры спектаклей "Ревизор", "Богатая женщина". В новом сезоне мы продолжим радовать зрителей новыми постановками. Уже идет работа над спектаклем "Цезарь, Антоний и Клеопатра" - в ней объединены пьесы Шекспира и Колина Маккалоу. Режиссер - Марат Мерденов, переводом занимался Цомартов Изатбек. Это грандиозная работа, премьера состоится в октябре", - сказал Колиев.

Также в новом театральном сезоне состоится премьера спектакля по пьесе Рея Куни "Плохие парни" режиссера Эдуарда Келехсаева. Она приурочена ко дню рождения Осетинского театра 10 ноября. В ноябре этого года будет показан и премьерный спектакль "Осетины", где сыграют актеры всех театров Северной Осетии и Южной Осетии.

"В год театра мы также приготовили сюрприз и решили объединить все театры республики и Южной Осетии, в одном спектакле "Осетины" сыграют их представители", - пояснил худрук.

Сейчас ведется также работа над пьесой "Ричард Третий", спектакль будет ставить режиссер Осетинского театра Гиви Валиев. Премьера должна состояться в марте в международный день театра.

По планам Колиева, на премьерах будут присутствовать режиссеры ведущих московских театров, которые дадут свою критическую оценку осетинским коллегам.