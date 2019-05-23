Улицкая стала почетным доктором Бухарестского университета

БУХАРЕСТ, 23 мая. /ТАСС/. Бухарестский университет присвоил в четверг звание почетного доктора российской писательнице Людмиле Улицкой.

"Бухарестский университет присваивает звание почетного доктора российской писательнице Людмиле Улицкой за всю литературную деятельность и за бесспорный вклад в современную всемирную литературу, а также за твердость в борьбе за уважение прав человека", - сказала профессор-славист Бухарестского университета Антоанета Олтяну в похвальном слове на церемонии в актовом зале учебного заведения, где собрались румынские ученые, переводчики, литераторы.

Улицкая пользуется в Румынии большой популярностью, здесь изданы около десятка ее книг.

"Жестокость и агрессивность еще не ушли из нашего мира, и только просвещение и образование могут сделать этот мир более гуманным, выстроить новые отношения между людьми разных культур и религиозных верований, новые отношения между странами", - подчеркнула в ответном слове писательница, поблагодарив за оказанную ей честь. "Общая задача всех культурных людей - уменьшить уровень агрессии, угрожающей нашему будущему и будущему наших детей", - сказала она.

Улицкая находится в стране по приглашению издательства Humanitas Fiction. В ходе поездки она неоднократно встречалась с читателями, делилась взглядами на литературу и жизнь, рассказывала о положении в России.

Людмила Улицкая - русская писательница, переводчик и сценарист. Она является лауреатом премий "Русский Букер" (2001) и "Большая книга" (2007, 2016). Произведения Улицкой переведены не менее чем на 25 языков. Она также известный общественный деятель.