На Дягилевском фестивале в Перми прошел спектакль-променад

ПЕРМЬ, 23 мая. /ТАСС/. Спектакль-променад по Перми "Location", или "Вы находитесь здесь" организовала творческая группа молодых людей из разных регионов России, зрители отправились исследовать город и стали непосредственными участниками действия, а пространство вокруг - декорациями. Об этом ТАСС в четверг рассказал автор идеи, композитор спектакля Андрей Платонов.

"Это спектакль - предложение, прежде всего, прогуляться, исследовать городскую среду, что-то узнать новое о городе, поразмышлять. Визуальное наблюдение за тем, как город живет, как устроена навигация, как люди себя ведут, какое у них настроение. Это живой продукт, и каждый спектакль не похож на другой, потому что все вокруг меняется - погода, ситуации, люди", - сказал он.

По словам Платонова, спектакль-променад "Вы находитесь здесь" готовился около года, за это время команда общалась с экспертами, ходила по городу в поисках интересных мест, спрашивала мнение людей о Перми на улице, пытаясь найти ответ на вопросы: "Какой же он - пермяк? Что отличает его от жителя другого города?". "Пермяк - он достаточно европейский по типу мышления, это связано в том числе и с творчеством. Он благородный, люди здесь не пытаются изображать себя тем, кем они не являются, они принимают себя, такими как есть, и несут это с достоинством", - отметил Платонов.

Как рассказали ТАСС участники действа, в начале спектакля все по команде надевают наушники, в которых звучит синтетический голос, именно он ведет их по центральным улицам города. От того, как люди договорятся между собой, зависит маршрут, в этом спектакле их три. По дороге группа заходит во дворы старинных домов, встречает объекты паблик-арта, выполняет различные задания аудиогида. "Я впечатлена. Философский текст, который заставляет вас думать и останавливаться, созерцать то, что происходит вокруг вас. А то, что интерьером становится город - это очень креативно, интересно. Вот эта форма для меня очень привлекательна, такой формы выражения в Европе я не встречала", - поделилась с корреспондентом ТАСС гостья из Риги Майра Киселева.

Платонов добавил, что спектакль будет разыгран не только на Дягилевском фестивале, и в дальнейшем горожане и гости города смогут в нем также поучаствовать. Он будет постоянно меняться, сценарий зависит от группы конкретного дня.