Песни Победы в исполнении "Хора Турецкого" впервые прозвучали в Циндао

ЦИНДАО /Китай/, 24 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Песни Победы в исполнении российских коллективов "Хора Турецкого" и Soprano впервые прозвучали в портовом городе Циндао (восточная провинция Шаньдун). Концерт, состоявшийся в четверг в городском Олимпийском парке, стал продолжением мирового исторического марафона "Песни Победы".

"Проект Победы - это не просто слова, положенные на музыку, это наша история, наша память. Это песни, связывающие не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира во всех смыслах. Мира, который выше и важнее любых разногласий", - приводятся в пресс-релизе слова народного артиста России, автора проекта Михаила Турецкого.

Со сцены в Олимпийском парке в Циндао при скоплении нескольких тысяч слушателей прозвучали песни о мире, подвиге и любви в непростые военные годы. Публика с восторгом встретила любимую и хорошо знакомую в Китае песню "Катюша". В программу, помимо таких популярных произведений, как "Смуглянка", "Бухенвальдский набат" и "День Победы", были включены и "музыкальные подарки" на китайском языке - композиции "Подмосковные вечера" и "Миллион алых роз".

"Для нас огромная честь, что местные власти дали согласие на проведение нашего проекта "Песни Победы" в самом знаковом для города месте - в Олимпийском парке. Во-первых - это шикарный вид, особенно на ночной Циндао. А во-вторых тут проходят самые ключевые события государственного уровня", - сказал корреспонденту ТАСС Турецкий. Он добавил, что в этом году также отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

"И это хорошая возможность еще раз напомнить о стратегическом партнерстве наших стран, о том, что Россия и Китай - это пример современных отношений мировых держав. Мы должны объединяться и поддерживать друг друга. И об этом наш проект, который объединил уже 12 мировых столиц - от Москвы и Берлина до Вашингтона и Пекина", - сказал он.

Проект "Песни Победы"

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД РФ и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве.

В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В прошлом году проект превратился в культурно-исторический марафон. В честь 73-й годовщины Победы музыканты за 10 дней дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.

В 2019 году гастрольный тур "Песни Победы: Unity Songs" стартовал 1 мая в Риме. Затем "Хор Турецкого" и Soprano выступили в Париже, спели в Вашингтоне и Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, Будапеште, Праге, Вене и Берлине. Проект впервые представлен в Китае. После Циндао песни Победы 25 мая прозвучат в Пекине, а затем коллектив отправится в Минск.