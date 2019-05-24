Во Франции обнаружили один из самых ранних рисунков Поля Гогена

ПАРИЖ, 24 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Ранний рисунок Поля Гогена (1848-1903), являющийся его школьной работой, обнаружен во Франции. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Находка сделана недалеко от города Тура аукционистом и экспертом Аймериком Руйаком. Рисунок был принесен ему владельцем осенью прошлого года на бесплатную экспертизу, которую проводил Руйак. Владельца смущало то, что на картине, выполненной в технике рисунка тушью, раскрашенного акварелью, стояла подпись "Поль Гоген", - тогда как по манере казалось ничто не напоминало великого художника.

На подчеркнуто реалистичной небольшой картине, имеющей формат 39,5 на 25 см, тщательно нарисован большой четырехэтажный дом, стоящий, как поясняет надпись, на берегу Луары в Орлеане. На рисунке обозначена дата его создания - 2 июля 1865 года.

"И это сразу насторожило меня, потому что в тот году Гогену было уже 17 лет. Хорошо известно, что он прожил в Орлеане девять лет. Я решил начать изыскания", - говорит Руйак.

На них ушло три месяца. В работе эксперту помогали еще двое специалистов. Всем вместе им удалось выяснить, что молодой Гоген, оказывается, скопировал рисунок своего учителя Шарля Пансе, который тот сделал во время пребывания в Швейцарии. На данный момент - это самое раннее произведение художника. По мнению экспертов, Гоген изобразил на рисунке и самого себя - это мужчина в матросской форме, смотрящий вместе со стоящей у дома группой из шести женщин на плывущую большую лодку.

Теперь картина, названная "Швейцарское шале на берегу Луары" будет выставлена 16 июня на торги, которые пройдут в замке Артиньи (департамент Эндр и Луара). Начальная цена составит $50 тыс.