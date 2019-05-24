В Волгограде в рамках Года театра пройдет оперный фестиваль с 31 мая по 21 июня

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Волгоградский театр "Царицынская опера" поведет с 31 мая по 21 июня в рамках Года театра в России фестиваль "Оперный альянс", в программе - премьера оперы "Кармен" и пушкинские чтения, сообщили журналистам в пятницу в комитете культуры Волгоградской области.

"В рамках Года театра в "Царицынской опере" с 31 мая по 21 июня будет проходить фестиваль "Оперный альянс". Поклонников оперного искусства ожидают встречи со звездами, гастроли театров из других городов, премьерные показы", - отмечается в сообщении.

Откроет фестиваль премьера оперы "Кармен". Главную роль в постановке исполнит обладательница звания "Оперная дива" и высшей музыкальной награды мира Grammy Марина Домашенко, которая с успехом выступает на ведущих оперных сценах мира. Роль Хозе исполнит солист Мариинского театра Дмитрий Демидчик, роль Эскамильо - солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немровича-Данченко Дмитрий Кондратков.

В честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина 6 июня в рамках фестиваля в камерном зале "Царицынской оперы" пройдут "Пушкинские чтения" с исполнением романсов и стихов. Саратовский областной театр оперетты выступит здесь же с музыкально-поэтической сценой "Евгений Онегин".

В другие дни фестиваля волгоградцы и гости города смогут посмотреть оперу Моцарта "Дон Жуан", балеты Карена Хачатуряна "Чиполлино" и Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта". Завершением фестиваля 20 и 21 июня станет показ кантаты немецкого композитора Карла Орфа "Кармина Бурана", которая исполняется в сочетании жанров оперы, балета и хорового пения.

Фестиваль "Оперный альянс" проводится в Волгограде с 2012 года. Самым значительным событием за это время был фестивальный гала-концерт 2014 года, на нем дирижировал заслуженный артист России Константин Орбелян. Тогда же в рамках фестиваля был реализован международный проект "Искусство без границ", в котором участвовали солисты "Метрополитен Опера".