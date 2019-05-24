В Москве отреставрируют главный дом исторической усадьбы Поповых-Симоновых

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало задание на разработку проекта реставрации выявленного объекта культурного наследия - главного дома усадьбы Поповых-Симоновых в центре Москвы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москвы выдал задание на разработку проекта реставрации главного дома усадьбы Поповых-Симоновых на Верхней Радищевской улице <...> После его согласования с ведомством будет выдано разрешение на проведение самих работ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, строительство особняка растянулось на несколько периодов, последняя перестройка относится к 1909 году и принадлежит архитектору Николаю Струкову. Здание представляет собой двухэтажный дом с антресолями, выполненный в стиле классицизма.

Как уточнил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводятся в сообщении, для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.