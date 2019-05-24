Более 100 литографий Дали впервые представили в художественном музее Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Более 100 литографий Сальвадора Дали на библейские мотивы впервые представлены в Крыму на выставке "Сальвадор Дали. Священное послание", которая открылась в пятницу в Симферопольском художественном музее.

Выставка будет работать до 22 сентября, на ней представлены подлинные литографии Дали к Ветхому и Новому Заветам. "Собрание из частной коллекции, из Италии, 105 работ Сальвадора Дали. Предоставлены они московской компанией "Артгит". Это первая в Крыму и, наверное, в России столь масштабная выставка, на которой представлены литографии выдающегося мастера", - сообщила ТАСС директор музея Ольга Бурова.

По ее словам, выставка будет востребована у туристов, приезжающих в Крым на отдых, поскольку музей находится поблизости от железнодорожного и автовокзалов, откуда туристы отправляются по популярным направлениям в Алушту, Ялту, Судак, Евпаторию и другие курортные регионы полуострова. "Туристы, я уверена найдут время, чтобы посетить выставку, тем более, что работы Сальвадора Дали можно посмотреть не в каждом регионе страны, а кроме того, увидеть и собрание нашего музея, а это и работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Архипа Куинджи", - отметила Бурова.

Симферопольский художественный музей был основан в 1937 году, в годы Великой Отечественной войны, при эвакуации из Крыма, во время бомбежки полностью утратил свою коллекцию. После войны в фонды музея были переданы работы из музеев Москвы и Ленинграда - произведения русского и зарубежного искусства XVI-XX веков. Сейчас в постоянной экспозиции и фондах Симферопольского художественного музея более 10 тыс. экспонатов.