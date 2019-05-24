Дом-музей Федора Шаляпина представил проект на тему Дон Кихота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Выставка-путешествие "Дон Кихот. Глава, в которой..." открылась в пятницу в Доме-музее Федора Шаляпина - филиале Музея театрального и музыкального искусства. Экспозиция состоит из разных маршрутов на тему "донкихотства" на материале истории и современности, где посетитель сам волен выбрать вариант знакомства с классическим персонажем мировой литературы, сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь музея Ольга Комок.

"Новый проект объединяет историю и современность самым наглядным образом. Архивные фотоматериалы из фондов Музея театрального и музыкального искусства рассказывают о роли Дон Кихота в творчестве Шаляпина и его младших современников, а современные художники интерпретируют темы Дон Кихота, "донкихотства" и странствий по выдуманному миру средствами XXI века. Выставка предлагает посетителям несколько маршрутов на выбор, чтобы каждый смог проложить собственный путь по выставочному пространству и приобрести уникальный опыт", - рассказала пресс-секретарь.

Побудительным мотивом к замыслу выставки послужила история встречи самого Федора Ивановича с его любимым персонажем, в которого он перевоплотился в опере Жюля Массне "Дон Кихот", и сам придумал себе грим "рыцаря печального образа". Здесь представлены фотографии и письма Шаляпина о работе над знаменитой ролью, о поисках подходящего коня для премьеры в Большом театре и гримировании недостаточно тощего Росинанта, о легендарном кинофильме "Дон Кихот" (1933 год) немецкого режиссера Георга Пабста, пригласившего Шаляпина на главную роль.

Герой Сервантеса оживает на выставке в виде разномасштабных скульптур, аудио- и видеоинсталляций современных авторов. В нем на равных сосуществуют правдивые и выдуманные истории о подвигах и мечтах, переживаниях и впечатлениях. Выставка рассказывает, как в российском театре XX века приключения хитроумного идальго обретают новый смысл - и грозный, и комичный. Галерею портретов других прославленных театральных Дон Кихотов составили работы Рубена Симонова, Якова Малютина, Бориса Самошина, но прежде всего - Николая Черкасова, который начал "карьеру" Дон Кихота в роли безмолвного дублера Шаляпина в Мариинском театре, продолжил в спектаклях по пьесам Александры Бруштейн и Михаила Булгакова, а затем сыграл Дон Кихота в одноименном фильме Григория Козинцева (1957 год).

Такое игровое выставочное пространство выстроили художники и кураторы выставки Екатерина Соколовская и Никита Селезнев. В рамках проекта состоится фестиваль перформативного искусства и пройдет серия исторических лекций, где будет затронута, в частности, проблема экранизации "Дон Кихота". Выставка будет работать до середины сентября.