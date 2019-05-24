Яхина и Сальников вошли в длинный список премии "Ясная Поляна"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Писатели Гузель Яхина и Алексей Сальников вошли в длинный список литературной премии "Ясная поляна", сообщили устроители премии на пресс-конференции в пятницу.

Всего в номинации "Современная русская проза" представлены 43 автора, включая Андрея Рубанова и его роман "Финист - ясный сокол", Гузель Яхину ("Дети мои"), Анну Козлову ("Рюрик"), Бориса Евсеева ("Очевидец грядущего"), Григория Служителя ("Дни Савелия"), Алексея Сальникова ("Опосредованно") и других.

"Мы долго спорили о том, включать ли в список наших лауреатов прошлых лет. Здесь есть Гузель Яхина, Андрей Рубанов, хотя негласно наша премия никогда дважды не вручалась", - отметил председатель жюри, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

Со своей стороны, член жюри писатель Павел Басинский отметил, что наблюдавшийся крен в историю уже ушел, литературная картина стала более сбалансированной.

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей".

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин. Церемония награждения лауреатов премии "Ясная Поляна" состоится осенью в Большом театре.