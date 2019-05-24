Минкультуры готово поддержать ремонт Новосибирского городского драматического театра

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ готово поддержать ремонт Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, для которого уже несколько лет планируют построить новое здание. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

"[Министр] Владимир Мединский ответил [на просьбу губернатора Новосибирской области Андрея Травникова], что Минкультуры России готово поддержать ремонт учреждения", - говорится в сообщении.

Травников на встрече с Мединским сообщил, что вся необходимая проектная документация для театра уже разработана.

Театр имени Афанасьева создан около 30 лет назад в Новосибирске. Учреждение неоднократно меняло названия и переезжало на разные площадки. В 2017 году мэрия Новосибирска предоставила театру помещение, которое ранее занимал кинотеатр "Пионер", предварительно проведя в нем реконструкцию.

В правительстве региона сообщали, что власти ведут переговоры с федеральным центром о включении реконструкции здания для театра в нацпроект "Культура" на условиях регионального софинансирования.