Ученый предположил, что да Винчи не закончил "Мону Лизу" из-за синдрома дефицита внимания

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Леонардо да Винчи (1452-1519) не смог закончить работу над картинами "Мона Лиза" и "Поклонение волхвов" из-за синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Такое предположение выдвинул ученый из Королевского колледжа Лондона. Результаты его работы опубликованы на сайте научного журнала Brain: A Journal of Neurology .

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"Хоть и невозможно поставить посмертный диагноз кому-то, кто жил 500 лет назад, я уверен, что диагноз СДВГ - наиболее убедительное и правдоподобное объяснение того, почему у Леонардо были трудности с доведением своих работ до конца, - приводит газета The Daily Telegraph слова профессора Марко Катани. - Согласно историческим записям, он тратил слишком много времени на планирование своих проектов, ему не хватало усидчивости. СДВГ может объяснить некоторые стороны характера Леонардо и его странную эксцентричную гениальность".

Как признается сам Катани, на мысль о том, что да Винчи мог страдать СДВГ, его натолкнули наблюдения за пациентами с таким же диагнозом. Люди с таким расстройством мало спят и работают день и ночь с перерывом на кратковременный сон. К признакам такого психического нарушения также относится дислексия, то есть нарушение способности читать, и предпочтительное использование левой руки. Все это наблюдалось у да Винчи.

Отчеты биографов и современников да Винчи свидетельствуют о том, что ученый эпохи Ренессанса страдал хронической прокрастинацией (стремлением откладывать важные дела на потом). Так, в частности, работу над "Моной Лизой" он начал в 1503 году и не завершил ее вплоть до своей смерти в 1519 году.

Ранее двое итальянских медиков выступили с утверждением, что да Винчи не смог закончить работу над шедевром из-за серьезного повреждения руки вследствие падения. К такому выводу они пришли после изучения рисунков, на которых мастер изображен с "когтеобразной кистью" (claw hand) правой руки.