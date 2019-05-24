В Петербурге на торги выставили первую Библию на русском языке печатника Федорова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /Корр. ТАСС Олег Павленко/. Российский аукционный дом (РАД) проведет XII аукцион "Редкие книги. Графика. Винил" 1 июня 2019 года, одним из его лотов станет Острожская Библия (первая Библия на русском языке), изданная первопечатником Иваном Федоровым в 1581 году, сообщила в пятницу пресс-служба РАД.

"На предстоящий аукцион выставлен 341 лот: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей, описания стран и городов, автографы, гравюры, литографии, плакаты, а также коллекционные виниловые пластинки и киноафиши. Диапазон начальных цен также велик - от 1 тыс. до 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Одним из самых интересных лотов станет указанное издание Библии, которое оценивается в 500-550 тыс. рублей. Острожская Библия была издана в количестве 1-,1,5 тыс. экземпляров, она относится к числу книжных памятников национального значения, то есть издание нельзя вывозить за границу.

Также среди лотов - альманах "Северные цветы" за 1825 год, собранный бароном Дельвигом (150-170 тыс. рублей). Это первый выпуск альманаха с прижизненной публикацией произведений А.С. Пушкина, в числе которых "Песнь о Вещем Олеге", "Демон", отрывки из "Евгения Онегина", "Прозерпина".

Самое дорогое издание аукциона - это последнее прижизненное издание Марины Цветаевой: сборник "После России. 1922-1925" (оценка 1,2-1,5 млн рублей).

В этом году на аукционе впервые будут представлены коллекционные виниловые пластинки. В частности, оригинальный английский бокс-сет всех 13 альбомов группы Queen. Комплект подписан всеми 4 участниками группы, включая вокалиста Фредди Меркьюри. Оценочная цена лота 400-450 тыс. рублей.