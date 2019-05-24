Презентация фильма Бэллы Курковой по книге Даниила Гранина состоялась в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фрагменты "Запретной главы" - второй части многосерийного телефильма советской и российской журналистки Бэллы Курковой "Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным…", посвященного писателю Даниилу Гранину, показали в пятницу Москве в Российском историческом обществе.

"Вышло это [фильм "Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным…"] к 100-летию Гранина, 6 января был эфир по "Культуре". В прошлом году мы его снимали, ушло на съемки полгода. Это было путешествие по всему Петербургу и потрясающие съемки, потому что изменились ландшафты: на месте деревень - проспекты, на месте деревянных дорог - почти небоскребы, и нам это все нужно было отразить в картах, которые мы показали во второй серии", - сказала Куркова журналистам.

В фильме "Запретная глава" рассказывается о Ленинграде в годы блокады, об эвакуации людей, заводов и фабрик, о Дороге жизни и роли председателя Совета народных комиссаров РСФСР (1943-1946) Алексея Косыгина в ее организации. Повествование телефильма строится вокруг мест, связанных с блокадой. Куркова еще вместе с Граниным составила уникальную карту блокадного Ленинграда, на которой отмечены важные для писателя адреса города времен войны. Оригинал карты был представлен гостям на творческом вечере в Российском историческом обществе.

"Гранин до конца жизни не мог успокоиться, что много пятен в этой блокаде. Мы собирали блокадную карту, надо было найти все точки, которые входили в оборонительную районную линию, где стояли посты, которые впускали и выпускали из города. Это был большой альбом из фотографий, которые помогли нам снять фильм. Не все влезло - в два фильма не влезло у меня несколько районов, снятых от начала до конца, красиво снятых", - поделилась журналистка.

По мнению создателей, фильм "Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным…" - это "диалог Гранина через время с самим собой". Название картины - цитата писателя. Презентация второй серии "Запретная глава" по одноименной повести писателя прошла в рамках празднования 100-летия со дня рождения Гранина, которое отмечается в этом году.

О литераторе

Гранин начал свою литературную деятельность после Великой Отечественной войны, которую он прошел солдатом в танковых войсках. Он получил техническое образование, и его первые литературные произведения были посвящены научно-техническому прогрессу, изысканиям ученых и преодолению трудностей. В 1954 году был опубликован его роман "Искатели", в 1962-м - "Иду на грозу". По его произведениям снимали художественные фильмы, в которых он часто выступал сценаристом.

В 1980-е годы в соавторстве с Алексем Адамовичем Гранин написал роман "Блокадная книга". Созданная на основе документальных источников и воспоминаний ленинградцев, она и в наши дни остается одним из самых правдивых литературных памятников истории блокадного Ленинграда. В 2011 году вышел роман Гранина "Мой лейтенант" о тяготах и ужасах войны. В книге показан взгляд на войну с изнанки - из окопов и траншей. В 2012 году роман был отмечен премией "Большая книга".

За свои произведения и общественную деятельность Гранин неоднократно удостаивался различных наград и премий - отечественных и международных. В их числе - орден Ленина, орден Отечественной войны I степени, орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. В 2009 году Гранин получил орден Святого Андрея Первозванного - эту награду он передал на хранение в Государственный Эрмитаж, как это сделал ранее Дмитрий Лихачев. В 2017 году писатель получил госпремию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности".

Гранин умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни. Он похоронен на кладбище в писательском поселке Комарово под Петербургом.