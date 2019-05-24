Курские власти планируют увековечить в новом музее имя уроженца региона Даниила Гранина

КУРСК, 24 мая. /ТАСС/. Администрация Курской области планирует увековечить имя и творческое наследие уроженца региона писателя Даниила Гранина в новом музейном комплексе, который разместится на реконструируемой территории исторического центра Курска, сообщил ТАСС в пятницу врио губернатора области Роман Старовойт. Накануне с идеей о создании музея имени Гранина к властям региона обратился президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Идея создания музея имени Даниила Гранина на его родине в Курской области была озвучена в четверг во время телемоста в рамках XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона, посвященного в 2019 году 100-летию со дня рождения писателя-фронтовика и Году театра. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин также предложил властям региона помощь в создании такого музея.

"Мы пока не можем ответить точно, сможем ли мы обустроить полноценный музей в Курске, хватит ли нам материала для этого. Но как раз сейчас мы проводим архитектурный конкурс на лучший проект по реновации исторической части города. Мы планируем разместить на реконструируемой территории новый музейный комплекс. Думаю, мы можем увековечить в его рамках имя Даниила Александровича с достойным его памяти масштабом и тщательностью", - сказал Старовойт.

По словам врио главы региона, основой для будущей экспозиции может стать множество документов, связанных с именем Даниила Гранина, которые собраны и оцифрованы в Курской области. Также итогом длительной исследовательской работы стало создание электронного ресурса "Даниил Гранин. Жизнь по правде" на сайте Курской областной научной библиотеки им Н. Н. Асеева.

"Гранин <...> был курянином по месту рождения, по первым годам жизни. Мы привыкли считать Даниила Александровича ленинградским писателем, но на протяжении всей своей жизни он остался носителем знаменитого курского характера, который, я уверен, и помог ему прожить такую длинную, насыщенную и непростую жизнь", - отметил Старовойт.

В конце 2018 года администрация Курской области приступила к работе над реализацией проекта реновации исторического центра Курска, приуроченной к грядущему в 2032 году 1000-летию города. Свои предложения по преобразованию и восстановлению исторических зданий представили архитектурные бюро и творческие коллективы из шести регионов России. Концепция реконструкции также предполагает создание в Курске нового кукольного театра и картинной галереи.

О Гранине

Даниил Гранин (настоящая фамилия - Герман) родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской губернии (ныне - Курская область) в семье лесника. Когда ему было семь лет, с матерью переехал в Ленинград.

В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты. Особое место в творчестве Гранина занимала военная тема. Некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967 год) и "Наш комбат" (1968 год), основаны на реальных событиях из биографии автора.

Гранин - Герой социалистического труда, лауреат Государственных премий СССР и России. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденами Красной звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны II степени, "За заслуги перед Отечеством" III степени, Святого апостола Андрея Первозванного, Александра Невского. Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.