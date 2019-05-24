Кейльман заявил, что остается главой клуба Грушинского фестиваля

САМАРА, 24 мая. /ТАСС/. Президент клуба-организатора Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, проводимого в Самарской области, Борис Кейльман заявил, что мероприятие пройдет без изменений, а сам он остается в прежней должности.

"Все остается по-прежнему. Я до сих пор являюсь президентом клуба-организатора. В этом году Грушинский фестиваль пройдет как обычно", - сказал Кейльман ТАСС.

Ранее член президиума клуба-организатора Грушинского фестиваля и координатор концертной программы Анатолий Макаров опубликовал в Facebook информацию о том, что Борис Кейльман лишается членства в клубе за нарушения устава общественной организации и нанесение вреда клубу и фестивалю. Кейльман опроверг информацию о лишении членства в клубе-организаторе фестиваля и об исключении из него его родственников и друзей. По его словам, это очередные слухи.

"Не верьте слухам и различным домыслам. Это неверная информация", - сказал он ТАСС.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году, после того как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в памяти Грушина состоялся год спустя в Жигулевских горах. Участвовало в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году фестиваль был запрещен и вновь открылся только в 1986 году.