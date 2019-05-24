В МХАТ имени Горького состоялась российская премьера балета "Мама"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МХАТ имени Горького в пятницу представил зрителям российскую премьеру балета "Мама" (The Mother), главную партию в котором исполнила прима лондонского Королевского балета Наталья Осипова.

Балет в постановке Артура Питы создан по мотивам малоизвестной сказки Ганса Христиана Андерсена "История одной матери". Героем произведения является женщина, у которой Смерть похищает ребенка. В балете участвует двое танцовщиков: Осипова и Джонатан Годдар, который появляется на сцене в различных воплощениях Смерти. Балет сопровождается современной музыкой, песнями, а также различными звуковыми эффектами. Музыку к балету написали Фрэнк Мун и Дейв Прайс, они же выступили исполнителями своих композиций.

"Я уже работал с Натальей, и каждый раз она играла девушек. Мы захотели попробовать что-то другое, нам стало интересно затронуть вопросы материнства, рождения, жизни и смерти - это богатая и сложная тема", - рассказал Пита.

По его словам, идея сделать балет по мотивам сказки Андерсена пришла после того, как он "наткнулся на иллюстрированную книгу с этой историей".

"Работа над балетом началась прошлым летом. После этого был период репетиций, а в декабре 2018 года состоялась премьера постановки в Эдинбурге. Зрители очень эмоционально восприняли наш балет", - отметила собеседник агентства.

На стыке жанров

"Это язык современного танца, который натуралистически передает абсолютно все мои ощущения как актрисы. Тут не было такого, что мы специально ставили танец - он появлялся естественно. Мы рассказывали историю, и на это накладывали движение", - рассказала журналистам Осипова о работе над постановкой.

По ее словам, балет является физически очень тяжелым. "Она [героиня] проходит через испытания, чтобы добраться до ребенка, и у меня тоже были испытания - меня связывают, это очень больно. Я прыгаю в холодную воду. Тяжелый спектакль", - добавила Осипова.

Она отметила, что давно хотела принять участие в необычной постановке "на стыке жанров". "Я думаю, что все талантливые танцовщики и хореографы пытаются совместить современный танец, классический танец и драму. И это становится естественным желанием талантливых людей попробовать новые жанры", - подчеркнула Осипова.

Альтернативный финал

"Мы шли прямо по тексту Андерсена, и я думала, что это будет очень сложно, потому что эта сказка философская, символическая, многозначная. Но оказалось, что это было довольно просто, потому что в балете все, что ты придумываешь, можно тут же попробовать на сцене и понять, работает это или нет", - рассказала ТАСС сценарист Анна Рулевская, разрабатывавшая драматическую линию балета.

По ее словам, при работе над балетом было принято решение изменить финал повествования. "Мы сразу сказали, что такого безнадежного финала, как в сказке у нас не будет. И разработка финала была, пожалуй, самым сложным моментом", - отметила собеседник агентства.

Она напомнила, что в сказке героиня смиряется перед волей смерти, "и признается, что была не права, пытаясь спасти своего ребенка". "Мы сохранили смысл, который был у Андерсена, но нагрузили финал и другими возможными смыслами, и я думаю, что каждый зритель поймет финал по-своему", - резюмировала Рулевская.