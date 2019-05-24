Театр-Театр в Перми представил историю о слепом Хамме по пьесе Беккета "Конец игры"

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Премьера спектакля "Конец игры" по пьесе французского и ирландского драматурга Сэмюэля Беккета прошла в Перми, историю о слепом Хамме на малой сцене Пермского академического Театра-Театра воплотил художественный руководитель учреждения Борис Мильграм. Об этом он сам в пятницу рассказал ТАСС.

"Я репетировал эту пьесу 30 лет назад еще в Москве, но не выпустил, а сейчас выпустил, тогда я оказался не готов к ней, а сейчас решился. У нас был упоительный процесс, все эти тексты, игра актеров, они мне давали энергию, я доволен, что мне посчастливилось ставить Беккета, эту пьесу", - сказал он.

По словам Мильграма, в этой постановке нет ответов на вопросы, эта "литература конца чего-то, нужно найти конец, чтобы начать что-то новое, найти начало". Спектакль идет два часа и все это время звучат только монологи и диалоги героев, здесь нет музыки: режиссер намеренно от нее отказался, а позже узнал, что и сам писатель Беккет завещал не использовать в "Конце игры" музыку. Кроме того нельзя менять текст, нужно исполнять все ремарки.

Сценическое пространство довольно скромное: кресло-каталка, к которому прикован главный герой Хамм, два мусорных контейнера, где заключены родители Хамма - пожилые Нагг и Нелл. Пол застелен черной пленкой, а в потолке огромная дыра. Беккет известен как основоположник "театра абсурда", его тексты лишены логики.

Как признался ТАСС исполнитель главной роли Альберт Макаров, эту пьесу артисты репетировали около года, роль далась ему очень тяжело. "Эта роль невыносима физически, я сижу в кресле и никуда не двигаюсь, потом мы решили заклеить полностью мне глаза лейкопластырем, не оставляя просветов. И когда не видишь ничего, а только на слух воспринимаешь, то это очень тяжело", - рассказал Макаров. Актер добавил, что текст артистам пришлось переучивать четыре раза, было несколько вариантов инсценировок.

Сэмюэл Баркли Беккет - французский и ирландский писатель, поэт и драматург, представитель модернизма в литературе. Родился в 1906 году, умер в 1989 году. Является одним из основоположников театра абсурда, лауреатом Нобелевской премии по литературе 1969 года. Получил всемирную известность как автор пьесы "В ожидании Годо". "Конец игры" Беккет написал в 1957 году, в ней автор создает трагически умирающий мир - мир после катастрофы, у которого нет будущего.