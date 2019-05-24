Гран-при "Особого взгляда" Каннского фестиваля получил бразильский режиссер Карим Айнуз

КАНН, 24 мая. /ТАСС/. Бразильский режиссер Карим Айнуз получил гран-при программы "Особый взгляд" на 72-м Каннском кинофестивале за фильм "Невидимая жизнь Эвридики Гусмао". Такое решение огласило в пятницу во Дворце фестивалей жюри программы во главе с ливанским режиссером Надин Лабаки.

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В этом году в программе, являющейся второй по значению после основного конкурса, были заявлены 18 фильмов. "У нас были большие дебаты, потому что было сложно из вас всех выбрать, кто лучший", - сказала президент жюри. "Мы просмотрели столько замечательных картин. Для нас вы все выиграли в наших сердцах", - обратилась Лабаки к конкурсантам.

Специальный приз конкурса получил французский режиссер Брюно Дюмон за фильм "Жанна". Также премии удостоились режиссер Майкл Анджело Ковино за фильм "Подъем". Отдельной наградой жюри конкурса отметило актрису Кьяру Мастроянни.

Приз за лучшую режиссуру получил российский режиссер Кантемир Балагов. В программе принимала участие его картина "Дылда", рассказывающая историю двух молодых фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь.