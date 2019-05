Жюри 72-го Каннского кинофестиваля назовет обладателя "Золотой пальмовой ветви"

КАНН, 25 мая. /ТАСС/. Международное жюри 72-го Каннского кинофестиваля во главе с известным мексиканским режиссером Алехандро Гонсалесом Иньярриту назовет имя обладателя "Золотой пальмовой ветви" - одной из самых престижных наград мирового кинематографа. Торжественная церемония награждения состоится в субботу вечером во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Борьбу за главный фестивальный приз, как и в прошлом году, ведет 21 фильм, из них больше половины представляют Европу. Четыре картины заявлены от Северной Америки, три - от Азии и по одной - от Латинской Америки и Африки.

Как считают каннские кинокритики, высокие шансы на победу есть у испанского мэтра Педро Альмодовара, который представил на конкурс последнюю ленту "Боль и слава" (Dolor y gloria). Новый фильм Альмодовара лидирует в рейтинге киноэкспертов в течение последней недели. Картина рассказывает историю кинорежиссера, размышляющего на закате творческого пути о жизни и искусстве. Зрители увидят в этом фильме великолепный актерский тандем - Антонио Бандераса и Пенелопу Крус.

Премии на Лазурном берегу Альмодовар получал дважды - за лучшую режиссуру (1999) и лучший сценарий (2006).

Другие претенденты на победу

Следующим в рейтинге кинокритиков идет кинолента корейского режиссера Пона Чжуна Хо "Паразиты" (Gisaengchung). Картина рассказывает о бедной корейской семье, пытающейся за счет других исправить свое финансовое положение любыми возможными способами. В 2017 году фильм режиссера "Окча" (Okja) с Тильдой Суинтон был отобран для участия в основной программе Каннского кинофестиваля.

Немалые шансы на победу, как считают кинокритики, у американского режиссера Терренса Малика, участвующего в конкурсе с фильмом "Тайная жизнь" (A Hidden Life). Режиссер картины, совместной постановки США и Германии, посвятил ее судьбе австрийца Франца Егерштеттера - мученика, казненного нацистскими властями за отказ служить в вермахте. В 2011 году фильм Малика "Древо жизни" (The Tree of Life) покорил каннскую аудиторию. За эту картину режиссер был удостоен "Золотой пальмовой ветви".

Положительные отзывы получила и кинолента французского постановщика и сценариста Ладжа Ли "Отверженные" (Les Misrables). В фильме автор сосредоточивает внимание на проблемах пригородов Парижа, в частности, затрагивая тему полицейского произвола. Одноименная короткометражная лента режиссера о противостоянии местных преступных банд была в прошлом году номинирована на премию "Сезар".

Приезд Тарантино

Одним из самых ожидаемых событий на нынешнем Каннском фестивале стала мировая премьера нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon a time in Hollywood). Вместе с режиссером представить картину каннской публике лично на Лазурный берег приехали актеры, снявшиеся в фильме, - Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Тем не менее кинокритики не считают картину фаворитом конкурса - в своем рейтинге они ставят ее пока лишь на пятое место.

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. В центре сюжета история экс-звезды телевизиoнных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански актрисы Шэрон Тейт.

Тарантино удостаивался "Золотой пальмовой ветви" в Канне в 1994 году за ленту "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction).

Фильм под занавес

Точку в программе Каннского фестиваля этого года поставит французская кинолента "Необычные" (Hors normes), снятая Оливье Накашем и Эриком Толедано. Этот успешный французский режиссерский и сценарный тандем прославился в 2011 году своим фильмом "1+1 ("Неприкасаемые"). Она будет показана в Канне сразу после церемонии награждения лауреатов конкурса.

Отмеченный многочисленными находками постановщиков и великолепными актерскими работами, он заработал в мировом прокате 445 млн долларов и стал самым кассовым среди неанглоязычных фильмов всех времен.

Также и в своей новой работе "Необычные" - седьмой в творческой биографии дуэта - Накаш и Толедано выступили не только как режиссеры, но и как авторы сценария. Образы главных героев картины, отдающих свои силы помощи подросткам с нарушениями нервной системы, воплотили популярные актеры Венсан Кассель и Реда Катеб. Во французский прокат лента должна выйти в октябре.

Россия на фестивале

Традиционно заметным на Каннском фестивале было российское присутствие. В пятницу вечером во Дворце фестивалей подвели итоги конкурса авторского кино "Особый взгляд" - следующего по значимости после основного конкурса. Участвовать в этой программе были приглашены сразу два российских режиссера - Лариса Садилова, представившая в Канне фильм "Однажды в Трубчевске" о жизни русской провинции, и Кантемир Балагов, участвовавший в конкурсе с картиной "Дылда" о послевоенном Ленинграде. Он получил приз за лучшую режиссуру.

В программе студенческих работ "Синефондасьон" (Cinefondation) приняла участие студентка Санкт-Петербургского института кино и телевидения Олеся Яковлева с короткометражным фильмом "Сложноподчиненное".

Первый Каннский кинофестиваль состоялся на Лазурном берегу Франции в 1946 году. Тогда премии Ассоциации авторов фильмов за лучшую режиссуру был удостоен советский режиссер Михаил Ромм, снявший в годы войны картину "Человек №217", а приз за лучшее цветовое решение получил "Каменный цветок" Александра Птушко. Гран-при фестиваля был тогда же присужден фильму Фридриха Эрмлера "Великий перелом" о защитниках Сталинграда с Михаилом Державиным - старшим в главной роли.