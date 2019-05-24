Новое сочинение композитора Игоря Райхельсона представят в Московской консерватории

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пианист Борис Березовский, виолончелист Александр Князев, скрипачи Кристоф Барати и Екатерина Асташова, Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" в субботу выступят в гала-концерте участников "Т Фестиваля" в Большом зале Московской консерватории. Вечер откроет премьера сочинения для скрипки и виолончели с оркестром русско-американского композитора Игоря Райхельсона, сообщили в пресс-службе организатора концерта.

"25 мая в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" музыканты исполнят произведения Брамса, Рахманинова и Паганини. Специальным подарком для зрителей станет мировая премьера сочинения известного современного композитора Игоря Райхельсона. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром в исполнении Александра Князева и Екатерины Асташовой прозвучит впервые и откроет музыкальный вечер", - рассказали устроители.

Композитор-неоромантик Игорь Райхельсон в творчестве сочетает джаз и классику. Музыкант родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Там он организовал джаз-квартет "Восходящие звезды". После переезда в 1979 году в Нью-Йорк начал обучение у профессора Александра Эдельмана и гастролировал с такими знаменитыми джазовыми музыкантами, как Эдди Гомез и Джон Лок, стал постоянным творческим партнером Игоря Бутмана.

Концерт в Большом зале консерватории будет предварять второй сезон "Т Фестиваля", который состоится осенью. Первый смотр в 2018 году прошел в выставочных залах Новой Третьяковской галереи на Крымском валу. Он объединил академическую музыку, живопись и поэзию. Благодаря трансляции в прямом эфире, музыкальными шедеврами смогли насладиться более 300 тыс. зрителей.

Вечер пройдет также в рамках серии концертов "Над барьерами", в которых ранее принимали участие альтист и дирижер Юрий Башмет, джазовый саксофонист Игорь Бутман, скрипач Сергей Крылов и другие известные музыканты.