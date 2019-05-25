Саратов принял эстафету Всероссийского театрального марафона

САРАТОВ, 25 мая. /ТАСС/. Саратов принял в субботу эстафету Всероссийского театрального марафона - крупнейшего события Года театра, который проходит в России в 2019 году. Артисты Пензенского драматического театра им. Луначарского на торжественной церемонии передали саратовским коллегам специальный символ марафона - зеркальную статуэтку в виде античного амфитеатра с гербами всех субъектов РФ, сообщает корреспондент ТАСС.

Торжественная передача символа состоялась на открытой площадке перед зданием Театра юного зрителя в Саратове, который недавно отметил свое 100-летие.

"Мы безусловно очень счастливы, что сегодня здесь происходит встреча двух добрых друзей - Саратовской и Пензенской области. Это мероприятие позволит установить дополнительные связи между нами, между нашими творческими коллективами. После завершения этого проекта мы придумаем еще что-нибудь, чтобы радовать зрителей творчеством наших соседей", - сказал в ходе церемонии заместитель министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов.

Открыл марафон показ детского музыкального спектакля "Приключения Бонифация", спектакль представил на Большой сцене Саратовского ТЮЗа Пензенский драматический театр им. Луначарского. Как рассказали ТАСС в министерстве культуры региона, продолжится программа марафона 26 и 27 мая - на сцене Саратовского театра драмы представят спектакль "Ромео и Джульетта" и "Хорошая" по пьесе Ольги Михайловой и Елены Исаевой.

"Честь передать эстафету Театрального марафона дальше, в Оренбургскую область, выпала Саратовскому театру оперы и балета, после торжественной передачи символа коллегам саратовцы покажут на гастролях у соседей три балетных постановки", - добавили в пресс-службе министерства.

О марафоне

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют 85 регионов России. Он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России, финальный форум пройдет в Москве.