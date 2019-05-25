Фильм Альмодовара "Боль и слава" в Канне получил награду за лучший саундтрек

КАНН, 25 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Испанский композитор Альберто Иглесиас стал лауреатом премии Cannes Soundtrack за музыку к картине "Боль и слава" (Dolor y gloria), входящей в официальную программу 72-го международного Каннского кинофестиваля. Награду, как сообщили ее учредители, присудило авторитетное жюри в составе 22 обозревателей ведущих французских изданий.

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Иглесиас многие годы создает музыкальную дорожку к фильмам Педро Альмодовара. Их сотрудничество началось 20 лет назад с драмы "Цветок моей тайны" (La flor de mi secreto), поставленной мэтром испанского кинематографа в 1995 году. Музыка стала полноправным участником и десятой совместной работы тандема - картины "Боль и слава", в которой главные роли исполнили Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.

Композитор известен также как автор музыки к триллеру Фернандо Мейреллеса "Преданный садовник" (The Constant Gardener, 2005) по роману Джона ле Карре , двухсерийному байопику Стивена Содерберга "Че" (Che, 2008) об Эрнесте Че Геваре и многим другим картинам.

Предшественники

В 2018 году, напомнили учредители, музыкальную награду Каннского фестиваля завоевала российская рок-группа "Звери". Этой премией была отмечена ее музыка к фильму Кирилла Серебренникова "Лето". Картина российского режиссера, посвященная первым рок-клубам Ленинграда 1980-х годов и встрече Виктора Цоя с ленинградской рок-группой "Зоопарк", была тепло принята на премьере в Канне, где и режиссура, и музыкальная дорожка картины получили высокие оценки рецензентов.

Французский журнал Les Cahiers du cinemа включил фильм "Лето" в десятку лучших фильмов 2018 года. Роль основателя "Зоопарка" Майкла Науменко сыграл в картине лидер рок-группы "Звери" Рома Зверь (настоящее имя - Роман Билык). В историю фестиваля группа "Звери" вошла как первый российский лауреат музыкальной каннской награды.

В споре с Ховардом

В этом году одним из главных претендентов на музыкальный приз считался американский композитор Джеймс Ньютон Ховард. Он создал музыку к фильму Терренса Малика "Тайная жизнь" (A Hidden Life). Ховард ранее прославился своей звуковой дорожкой к картине Гарри Маршалла "Красотка" (Pretty woman, 1990), собравшей в прокате $463 млн.

Приз Cannes Soundtrack относительно недавно пополнил список престижных каннских наград. Впервые эта премия была присуждена в 2012 году, но с тех пор в мире кино и музыки следят за ее присуждением с особым вниманием.