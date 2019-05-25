"Хор Турецкого" и Soprano исполнили песни Победы в Пекине

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. Российские коллективы "Хор Турецкого" и Soprano исполнили песни Победы для жителей Пекина. Концерт состоялся в субботу на площадке Кучэ Сяочжэнь, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Зачем "Хор Турецкого" везет за границу "Песни Победы" И почему это работает

Для пекинской публики "Хор Турецкого" исполнил "Смуглянку", "Дорогой длинною", а также "День Победы". Однако отдельно стоит отметить композицию "Хотят ли русские войны" - песня сопровождалась выведенным на экраны переводом на китайский язык специально для пекинских слушателей. Еще одним ярким моментом выступления стали "Катюша" и композиция Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" - исполненные на китайском языке песни были удостоены оглушительными овациями и самой яркой реакцией публики

Женская арт-группа Soprano исполнила "Адажио" и несколько хитов мировой классики из репертуара Queen и других коллективов. Одним из наиболее ярких моментов выступления стали "Подмосковные вечера", также исполненные на китайском языке.

О проекте

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры России. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве.

В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В 2018 году проект превратился в культурно-исторический марафон. В честь 73-й годовщины Победы музыканты за 10 дней дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.

В 2019 году гастрольный тур "Песни Победы: Unity Songs" начался 1 мая в Риме. Затем "Хор Турецкого" и Soprano выступили в Париже, спели в Вашингтоне и Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, Будапеште, Праге, Вене и Берлине. Проект впервые представлен в Китае. 23 мая российские коллективы выступили в Циндао, а из Пекина они отправятся в Минск.