Эмилия Кларк рассказала о предложении сыграть в фильме "Пятьдесят оттенков серого"

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. Британская актриса Эмилия Кларк, знакомая по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" (Game of Thrones), отказалась сыграть в фильме "Пятьдесят оттенков серого" (Fifty Shades of Grey, 2015), так как не хотела сниматься обнаженной. Об этом Кларк рассказала журналу The Hollywood Reporter.

Режиссер картины Сэм Тейлор-Джонсон (женщ.) предлагала британке главную женскую роль студентки Анастеши Стил. "Сэм является настоящей чародейкой. Она мне нравится, и я считала ее видение [фильма] прекрасным. Однако прошло уже много времени с тех пор, когда я в последний раз снималась обнаженной, и это единственный вопрос, который мне все время задавали из-за того, что я женщина. Этот вопрос меня безумно раздражает, я им сыта по горло, потому что я пошла на это [съемки обнаженной] только из-за характера персонажа, а не для того, чтобы парни оценивали мои внешние достоинства", - пояснила Кларк.

Она посетовала на то, что ей наклеили ярлык, несмотря на то, что она старалась минимально обнажаться перед камерой. "Я сказала себе, что никогда больше по своей воле не попаду в подобную ситуацию снова. В обратном случае я не смогу смотреть прямо людям в глаза и говорить им, что они не должны снова задавать мне такой вопрос", - заявила Кларк.

Предложенная ей роль в ленте "Пятьдесят оттенков серого" досталась актрисе Дакоте Джонсон. Фильм в 2016 году был номинирован на кинопремии "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую песню. Однако лента получила самый сомнительный приз - "Золотую малину" за худшие мужскую и женскую роли, сценарий, актерский ансамбль.

Сериал "Игра престолов" был снят по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму свыше $90 млн. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию.