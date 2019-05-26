Прилепин: роман "Некоторые не попадут в ад" переводят на сербский и французские языки

ЖЕЛЕЗНОВОДСК /Ставропольский край/, 26 мая. /ТАСС/. Новый роман российского писателя Захара Прилепина "Некоторые не попадут в ад", посвященный конфликту в Донбассе, переводят на сербский и французские языки. Об этом сказал журналистам российский писатель, лауреат премии правительства в области культуры за 2016 год, лауреат премий "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер", "Большая книга", Бунинской премии Захар Прилепин.

СМИ сообщали, что в 2017 году компания Wiedling Literary Agency, представлявшая авторские интересы писателя за рубежом, отказалась работать с ним. Агентство объяснило свое решением тем, что Прилепин воевал в Донбассе. Агентство договаривалось о публикации книг Прилепина, в том числе на английском, немецком, итальянском и китайском языках. Прилепин говорил, что надеется на возобновление переводов его произведений за рубежом.

"Некоторые не попадут в ад" уже переводят на сербский и французский [языки]", - сказал писатель.

Прилепин при этом подчеркнул, что в принципе перевод его книг не возобновился . "Ничего не возобновилось. У меня есть пара стран, где мои книжки будут переводить, но в целом ничего не возобновилось", - пояснил он.

Героями романа-фантасмагории стали реальные персонажи - бойцы батальона Прилепина, с которыми он служил в Донбассе, а также сам автор, все названы своими именами. Ранее Прилепин занимал пост заместителя командира батальона ДНР, который покинул в июле 2018 года. Писатель заявлял о своей готовности стать связующим звеном между Донецком и Москвой в политическом и культурном смысле.

Захар Прилепин родился в 1975 году в Рязанской области. Известен как писатель, публицист, автор романов "Обитель", "Санькя", биографических книг "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Леонид Леонов: игра его была огромна" и других произведений.

"Герой и время"

С 25 мая по 2 июня в Железноводске проходит международный кинофестиваль "Герой и время". Инициаторами фестиваля выступили известные деятели культуры, члены Русского Художественного союза: актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов, программный директор фестиваля киновед Алена Сычева. В открытии фестиваля в субботу приняли участие актеры Сергей Безруков, Мария Шукшина, Евгений Дятлов, режиссер Владимир Меньшов и другие.