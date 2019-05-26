{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу "Голос. Дети"

Микелла Абрамова поздравила всех участников конкурса с победой
Алсу и Микелла Абрамова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Алсу и Микелла Абрамова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дочь Алсу Микелла Абрамова выразила благодарность Первому каналу, организаторам и наставникам музыкального шоу "Голос. Дети" за то, что ее мечта выйти на сцену стала реальностью.

На эту тему
Ситуация вокруг шоу "Голос. Дети". Факты

"Огромное спасибо Первому каналу, руководству и организаторам, нашим лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом "Голос. Дети"! Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" - написала Абрамова в воскресенье на своей странице в Instagram.

Она поздравила всех участников музыкального конкурса с победой и поблагодарила тех, кто оказывал ей поддержку на протяжении всего шоу.

Финал проекта "Голос. Дети" транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператор голосования отметил некоторые аномалии.

Чтобы разобраться в ситуации, канал привлек специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку sms за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск, в котором объявил победителями всех финалистов шестого сезона шоу.

Теги
РоссияСитуация вокруг финала "Голос. Дети"
Эдуард Бояков считает, что на Северном Кавказе необходимо создать региональную киностудию
Худрук театра им. Горького отметил, что от создания такой киностудии выиграет любой регион, поскольку "творческие институции притягивают людей со всего мира и приносят дополнительный доход в бюджет"
Читать полностью