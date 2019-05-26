Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Дочь Алсу Микелла Абрамова выразила благодарность Первому каналу, организаторам и наставникам музыкального шоу "Голос. Дети" за то, что ее мечта выйти на сцену стала реальностью.

"Огромное спасибо Первому каналу, руководству и организаторам, нашим лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом "Голос. Дети"! Моя мечта - выйти на сцену и быть частью этого суперпроекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" - написала Абрамова в воскресенье на своей странице в Instagram.

Она поздравила всех участников музыкального конкурса с победой и поблагодарила тех, кто оказывал ей поддержку на протяжении всего шоу.

Финал проекта "Голос. Дети" транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей. Пресс-служба Первого канала позднее сообщила, что оператор голосования отметил некоторые аномалии.

Чтобы разобраться в ситуации, канал привлек специалистов международной компании Group-IB, которые зафиксировали массовую автоматизированную отправку sms за Абрамову. После обнародования промежуточных результатов расследования Первый канал аннулировал итоги голосования и анонсировал спецвыпуск, в котором объявил победителями всех финалистов шестого сезона шоу.