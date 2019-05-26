МАМТ представляет премьеру оперы Верди "Отелло" в постановке Андрея Кончаловского

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко под занавес своего юбилейного, сотого по счету сезона дает премьеру оперы Джузеппе Верди "Отелло" по трагедии Уильяма Шекспира в постановке выдающегося режиссера Андрея Кончаловского. В понедельник состоится генеральная репетиция спектакля, премьерные показы которого пройдут 30-31 мая и 1-2 июня, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет последнюю премьеру юбилейного сезона - новую постановку оперы Джузеппе Верди "Отелло". Она пройдет в рамках XIX сезона Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", - сказала собеседница агентства.

Она объяснила, почему театр выбрал именно "Отелло" для завершения юбилейного сезона. "Во-первых, это величайшее сочинение величайшего композитора, написанное по трагедии величайшего драматурга", - сказала пресс-атташе МАМТ. "Во-вторых, оперная труппа Музыкального театра располагает сегодня плеядой замечательных певцов-артистов, которым под силу справиться с самыми амбициозными задачами", - продолжила Горбунова.

В-третьих, по ее словам, приглашение Кончаловского, имеющего опыт постановок спектаклей в главных оперных театрах мира, заставляет ожидать масштабности сценического решения, тем более что сценограф спектакля, британский художник Мэтт Дили работал не только в драматических и оперных театрах, но и на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Лондоне.

Музыкальный руководитель постановки - главный дирижер МАМТ Феликс Коробов. Заглавную партию репетируют Арсен Согомонян и Николай Ерохин, партию Дездемоны - Хибла Герзмава, Елена Гусева и Наталья Петрожицкая, Яго - Антон Зараев и Алексей Шишляев, проинформировала пресс-атташе.

Из истории оперы "Отелло"

Горбунова напомнила, что опера "Отелло" была написана 74-летним Верди после 15 лет "оперного молчания" и стала одним из величайших шедевров в 400-летней истории жанра. Собеседница агентства отметила, что между "Аидой" и "Отелло" композитор написал знаменитый "Реквием" и несколько камерных произведений, но ни одной новой оперы.

"Для чего, собственно говоря, мне писать? К чему бы это привело? И что бы я на этом выиграл?" - размышлял в одном из своих писем Верди, отвечая на вопрос, почему он не пишет опер.

По мнению композитора, "результат этого был бы плачевным". "Я бы опять услышал о том, что я не умею писать, что я стал последователем Вагнера. Завидная слава! После почти сорока лет деятельности кончить подражателем!" - сокрушался Верди.

И все-таки молчание было прервано. Маэстро прочел наброски либретто, созданные композитором и литератором Арриго Бойто по мотивам трагедии Шекспира "Отелло", и согласился написать оперу. Работа заняла без малого восемь лет.

"Я предпочитаю Шекспира всем драматическим писателям, не исключая даже древних греков", - признавался Верди, отмечая, что у большинства писателей "натянута лишь одна струна", тогда как в шекспировских пьесах - "все контрасты и противоречия человеческих характеров".

Мировая премьера "Отелло" состоялась 5 февраля 1887 года на сцене миланского театра "Ла Скала". С тех пор опера Верди оценивается как одно из величайших музыкально-театральных произведений, отметила пресс-атташе МАМТ. При этом оперный шедевр - редкий гость на московской сцене.

"В прошедшем столетии опера "Отелло" появлялась здесь лишь дважды: в конце 1970-х годов в Большом театре, в 1996 году - в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Заглавную партию тогда исполнил незабываемый Вячеслав Осипов, постановку осуществил художественный руководитель Российского молодежного театра Алексей Бородин", - напомнила Горбунова.

Новая постановка

"Роль режиссера в жанре оперного искусства требует смирения, - считает Кончаловский, чьи слова привела пресс-атташе МАМТ. - Моя задача - прежде всего, не отнять у слушателя музыку, ради которой это искусство и существует, тем более, когда ставишь оперу гениального композитора. Сложность в том, что визуальный ряд в опере необязательно должен соответствовать зрительному видению Верди. Тут возможен определенный шок, но только такого рода, который бы не разрушал музыкального прочтения великим композитором великой драматургии".

Своим мнением о новом спектакле поделился и Феликс Коробов. "Я очень рад, что в репертуар нашего театра возвращается "Отелло" Верди. Мне кажется, что это будет очень правильным поклоном в адрес нашего легендарного тенора Вячеслава Николаевича Осипова. Для меня "Отелло" - это память об Осипове", - заявил маэстро.

Исполняющая партию Дездемоны Хибла Герзмава также высказалась по поводу новой постановки. Певица сообщила, что Дездемона - одна из ее самых любимых партий, которую она исполняла в разных театрах: в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, в Дрездене, прямо перед началом репетиций в Москве спектакли с ее участием прошли в Париже.

"Дездемона мне близка по голосу, темпераменту, внутренней линии, по характеру, - пояснила артистка, - она сильная, бесконечно влюблена в Отелло, страстная и нежная одновременно. Эта партия бесконечно глубокая, и я уверена, что в каждой новой постановке у меня будет возможность по-новому открывать ее и для себя, и для моих зрителей".

"И конечно, я благодарна судьбе, что на сцене родного театра "Отелло" будет в юбилейном сезоне, что я буду работать с таким мэтром режиссуры, как Андрей Кончаловский. Мне очень хочется, чтобы наш спектакль имел долгую и счастливую сценическую жизнь", - заключила Герзмава.