Вдова Солженицына рассказала, что писатель всегда верил в возвращение в Россию

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Писатель Александр Солженицын, выдворенный из СССР в 1974 году, всегда верил, что сможет вернуться на родину. Об этом в канун 25-летия со дня возвращения писателя в Россию ТАСС рассказала вдова литератора Наталья Солженицына.

"Александр Исаевич постоянно заражал нас верой в это [в возвращение на родину]. И меня, и мою маму, а потом и подросших детей. И потом, когда пришло время вернуться, когда это действительно осуществилось, мы возвращались с полным счастьем", - вспоминает она.

Теплая встреча

Вместе с семьей Солженицын вернулся на родину 27 мая 1994 года, прилетев из США в Магадан. После из Владивостока проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в Москве.

В беседе с корреспондентом ТАСС Наталья Солженицына поделилась тем, как в мае 1994 года во Владивостоке произошло воссоединение семьи: "Мы летели - Александр Исаевич, я, младший сын Степан, - а встречал нас во Владивостоке старший сын Ермолай. Потому что он в то время проходил практику неподалеку, в Китае". Средний сын Солженицыных, Игнат, находился с бабушкой в США и приехал в Россию позднее.

А затем на Ярославском вокзале в Москве вернувшемуся в Россию писателю и его семье была организована теплая встреча. "Мы сразу влились в бурную жизнь, занимались делами: встречались с людьми, друзьями, которые еще не умерли, не уехали, хотя потерь было много за это время", - сказала она. В том же году осенью Солженицыны поехали на малую родину писателя - в Ставрополье.

"Он еще 14 лет прожил на родине, ни разу уже не выезжал никуда и хотел быть похороненным в России. И вот он лежит в Некрополе Донского монастыря, книги его издаются, страна его читает...", - говорит вдова писателя.

Дети Солженицыных уже много лет живут и работают в России, "женились на русских девушках". "Так что возвращение наше состоялось в полном смысле", - считает она.

Отвечая на вопрос, как идет работа над изданием полного собрания сочинений Солженицына, его вдова рассказала, что "на полке пока стоит 21 том, а другие интенсивно готовятся к печати, всего должно быть 30 [томов]".

О писателе

Александр Солженицын, прозаик, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе, родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1941 году был мобилизован на фронт и служил в артиллерийских войсках. В феврале 1945 года был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Пережитое в эти годы отражено писателем в таких произведениях как "Олень и шалашовка" (1954), "В круге первом" (1958), "Архипелаг ГУЛАГ" (1968).

Освобожден в феврале 1953 года, после чего отправлен в ссылку на поселение в Казахстан. В июне 1956 года освобожден за отсутствием состава преступления, реабилитирован в 1957 году. В 1974 году против Солженицына возбуждено уголовное дело по подозрению в оказании помощи "реакционным кругам иностранных государств в проведении враждебной деятельности против СССР", в том же году он был лишен советского гражданства и выдворен из СССР.

17 сентября 1991 году генеральный прокурор СССР Николай Трубин объявил о прекращении за отсутствием состава преступления дела об измене Родине, возбужденного против Солженицына в 1974 году.

27 мая 1994 года Солженицын вернулся в Россию, прибыв на самолете из США в Магадан. Затем писатель предпринял двухмесячную железнодорожную поездку от Владивостока до Москвы, в ходе которой проводил встречи с жителями российских городов. 28 октября он выступил с речью в Государственной думе РФ, обозначив свое видение политического и экономического положения страны.

Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе (1970), Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1990), Государственной премии РФ (2007).

Писатель умер 3 августа 2008 года в Москве на 90-м году жизни. Похоронен 6 августа 2008 года в Москве в некрополе Донского монастыря.