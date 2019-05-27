В Хабаровске открывается Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны-2019"

ТАСС, 27 мая. /ТАСС/. Оркестры Тихоокеанского флота и штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации откроют первый день международного фестиваля "Амурские волны - 2019" в Хабаровске. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев.

В восьмом ежегодном фестивале принимают участие более 500 музыкантов, 11 коллективов, в том числе военные музыканты из стран Евросоюза, Китая, Казахстана, Чехии.

"Сегодня в рамках программы фестиваля в городском дворце культуры с 19 до 21 часов запланированы выступления военного оркестра Центра обеспечения управления Тихоокеанского флота из Владивостока и военного оркестра штаба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации из Екатеринбурга, который впервые выступает на площадке фестиваля", - сообщил Гордеев.

По данным пресс-службы ВВО, округ представляет оркестр штаба, а также музыкальный коллектив войск и сил на Северо-востоке РФ из Петропавловска-Камчатского.

Впервые в фестивале "Амурские волны" участвует оркестр кельтских волынок и барабанов и духовой ансамбль "Дольнемчанка" из Чехии. "С новой программой выступят музыканты Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова", - говорится в сообщении.

Основное событие фестиваля - дефиле-представления военных оркестров на нескольких городских площадях Хабаровска под открытым небом. Завершится международный фестиваль "Амурские волны" 2 июня парадом оркестров по центральной улице города и большим концертом на Комсомольской площади.