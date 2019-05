Telegraph: Лувр сомневается в том, что картина "Спаситель мира" принадлежит кисти да Винчи

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Картина "Спаситель мира" (Salvator Mundi) вряд ли будет когда-либо выставлена на обозрение публики в Лувре, поскольку большинство экспертов музея ставят под сомнение то, что картина принадлежит кисти Леонардо да Винчи (1452-1519). И полотно может появиться там только как помеченное "из мастерской" Леонардо да Винчи, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По ее данным, музей "в частном порядке решил", что сопроводит произведение, которое в ноябре 2018 года было продано на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за рекордные $450 млн, надписью "из мастерской" да Винчи. Подобная трактовка, естественно, обесценит полотно, что нанесет ущерб владельцам. На нем изображен Христос в небесно-синем одеянии, правой рукой благословляющий, а левой удерживающий прозрачный шар.

Как свидетельствует историк-искусствовед, автор книги "The Last Leonardo" (The Secret Lives of the World's Most Expensive Painting) Бен Льюис, "парижский Лувр обратился к филиалу Лувра в Абу-Даби (ОАЭ) с просьбой одолжить полотно на свою выставку", посвященную Леонардо да Винчи, которая откроется 24 октября. Причем, эту информацию подтвердили официальные лица. "Однако источники в парижском музее сказали мне, что лишь немногие его кураторы полагают, что шедевр принадлежит кисти Леонардо да Винчи, и если его выставят, то они действительно хотят уточнить его авторство", - отметил Льюис. В этом случае стоимость картины, по оценке эксперта, упадет до $1,5 млн.

Издание напоминает, что картина "Спаситель мира" была продана в 2007 году за чуть более $1 тыс. В то же году картина была отреставрирована в Институте изящных искусств Нью-Йоркского университета, а десятилетие спустя она ушла с молотка за $450 млн. По информации The New York Times, его выставил на торги российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который в 2013 году приобрел картину за $127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Издание утверждало, что новым обладателем полотна стал саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Позже представители Christie's заявили, что картина была продана департаменту культуры и туризма Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что полотно будет выставлено в филиале Лувра в Абу-Даби, где находятся около 600 произведений искусства, позаимствованных, в частности, из Лувра, Центра Жоржа Помпиду и Версаля, с 18 сентября прошлого года. Однако это мероприятие, согласно сообщению Департамента культуры и туризма Абу-Даби, было отложено на неопределенное время. Возможно, такое решение было принято, как утверждает Льюис, под влиянием экспертов, которые ставят под сомнение авторство Salvator Mundi.

"Сама картина в настоящее время, как говорят, находится в хранилище в Швейцарии", - информирует The Daily Telegraph. Получить комментарий от официального представителя Лувра не удалось, добавляет издание.