Серебренников: гастроли "Гоголь-центра" в Берлине прошли с успехом

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Гастроли московского "Гоголь-центра" под руководством Кирилла Серебренникова с успехом прошли в Берлине 24-25 мая. Зрители очень тепло приняли спектакль на основе поэмы Некрасова "Кому на Руси жить хорошо", сообщил Серебренников.

"Я очень рад, что спектакль так тепло приняли зрители и профессионалы, что артистов так долго не отпускали со сцены. Я до сих пор получаю письма от немецких коллег, о том, как важно, что этот спектакль показали в Берлине и что все ждут "Гоголь-центр" с большими гастролями в следующем году", - сказал Серебренников, чьи слова приводят в пресс-службе "Гоголь-центра" в понедельник.

Он добавил, что гастроли в Берлине - "всегда интересный эксперимент и важный экзамен". "Здесь понимают театр, любят и разбираются в нем. В этот раз мы играли на сцене Deutsche Theater спектакль по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо". А это вдвойне эксперимент: 4 часа поэзии с немецкими субтитрами", - отметил художественный руководитель театра.

Показы прошли на сцене Deutsche Theater. Как сообщили в пресс-службе "Гоголь-центра", билеты на оба дня были полностью распроданы за месяц вперед. Год назад зрители Deutsche Theater уже посмотрели два спектакля "Гоголь-центра": "Кафка" и "Машина Мюллер" (показ проходил в рамках больших обменных гастролей московского и немецкого театров).

Интендант Deutsches Theater Ульрих Хуон отметил, что "Кому на Руси жить хорошо" - невероятный спектакль. "История, которую Кирилл рассказывает, с одной стороны имеет много маленьких подробностей, а с другой показывает большой масштаб событий, который происходит. Слова, сказанные в конце спектакля: про свободу, про то, что нельзя подавлять ее в других людях, про милосердие - это те слова, о которых ты долго думаешь после. Для нас, немцев, это большая работа: не только понимать слова Некрасова, о чем спектакль, но и вникать в смысл и проблемы, которые испытывает российская сторона", - сказал он.

Энергия Серебренникова

Артист Deutsche Theater Ульрих Маттес, в свою очередь, заявил, что в абсолютном восторге от российского спектакля и что никогда такого не видел. Он отметил работу Серебренников и его актеров.

"Это прекрасное смешение нереальной энергии. С одной стороны, спектакль в целом очень жизненный, драматический, очень прямолинейный, понятный любому зрителю. А с другой стороны: метафорический, с чудесным юмором. Смесь стилей, смесь эффектов, смесь разных театральных способов рассказа истории", - сказал актер.

По его словам, каждый актер и актриса - личности. "Исключительные, индивидуальные на сцене. Но при этом неотъемлемая часть команды - они все вместе такая чудесная труппа. Но каждый из них заметен. И, я думаю, именно это и есть энергия Кирилла Серебренникова. Того, кто смог сложить все индивидуальности в целостность", - добавил он.