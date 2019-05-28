СМИ: граффити Бэнкси в Уэльсе весом 4,5 тонны начали перевозить в галерею

ТАСС, 28 мая. Сложная операция по перемещению одного из самых ярких и тяжелых граффити Бэнкси, появившегося перед Рождеством в 2018 году на стенах гаража, началась во вторник в городе Порт-Толбот. Об этом сообщает во вторник вещательная корпорация Би-би-си.

Произведение находится на двух стенах, образующих прямой угол, и его общий вес достигает 4,5 тонны. Поэтому подрядчики уже покрыли стены прорезиненным составом и возвели деревянные леса, чтобы не допустить его повреждения при отделении от остального каменного сооружения. На одной из стен виден ребенок, который, оставив в стороне санки и подняв голову, радуется падающим снежинкам. Однако при взгляде на другую стену идиллия мгновенно улетучивается. На ней изображен горящий контейнер, пепел от которого и падает на ребенка.

Композиция подчеркивает нездоровую индустриальную атмосферу в Порт-Толботе, поскольку в этом приморском городе расположен сталелитейный завод компании Tata Steel - одно из крупнейших металлургических предприятий Европы. Черный пепел от этого завода, чаще всего в июле, покрывает улицы, крыши домов и автомашин Порт-Толбота.

Перемещение граффити Бэнкси потребует нескольких дней, и если все пойдет, как запланировано, то в пятницу оно уже будет установлено в художественной галерее уэльского сталелитейного центра. Ее владелец Джон Брандлер, у которого уже есть несколько работ Бэнкси, заплатил за новое граффити более чем £100 тыс. (почти $130 тыс.). О стоимости его разборки, транспортировки и установки не сообщается.

С момента появления произведения художника его уже увидели не менее 20 тыс. человек, и, по словам Брандлера, творение служит "магнитом для туристов". Он надеется, что граффити в ближайшие два-три года будет находиться в городе. "Именно городу принадлежит это творение", - сказал владелец галереи.

В прошлом году в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы ее посетили более 300 тыс. человек.