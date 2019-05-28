Музей русского зарубежья открылся в Москве

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Постоянная экспозиция, посвященная истории и культурному наследию русской эмиграции, заработала в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына на Нижней Радищевской улице в Москве.

"С помощью Дома русского зарубежья мы начали спасать те реликвии, которые сохраняют связь поколений и которые в начале столетия оказались под угрозой исчезновения. За эти годы сделано очень много, коллекция Дома русского зарубежья насчитывает 250 тыс. предметов, 350 личных фондов. Желание ее выставлять, делать доступной для всех имеет важное значение", - сказал на открытии экспозиции руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

По его словам, ожидается, что уже в этом году новый музей посетят около 100 тыс. человек.

Как отмечается на сайте Дома русского зарубежья, постоянная экспозиция, включающая исторические реликвии, фотографии, архивные документы и мультимедийный контент, расположилась на двух этажах четырехэтажного здания. Двумя центральными ее темами стали "В изгнании: первая волна русской эмиграции" и "В послании: русская эмиграция - миру". Всего представлено 1200 подлинных экспонатов, переданных в дар русскими эмигрантами "первой волны" или их потомками.