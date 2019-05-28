Серебренников и Роднянский откроют в Москве программу ретроспективных показов "Кинотавра"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников и продюсер Александр Роднянский 1 июня в Москве откроют ретроспективную программу фильмов-лауреатов "Кинотавра" и примут участие в обсуждении со зрителями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба киносмотра.

"В день открытия ретроспективы в киноцентре "Каро 11 Октябрь" пройдет показ фильма, победившего на "Кинотавре" в 2006 году - "Изображая жертву". После показа состоится public talk режиссера Кирилла Серебренникова и президента фестиваля "Кинотавр" Александра Роднянского", - говорится в сообщении.

За два выходных дня зрители смогут увидеть девять культовых картин, ставших символами российского кино за последние 30 лет. Будут показаны фильмы "Брат" Алексея Балабанова, "Географ глобус пропил" Александра Велединского, "Время танцора" Вадима Абдрашитова и другие.

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" в 30-й раз пройдет в Сочи с 9 по 16 июня 2019 года. Первые пятнадцать лет фестивалем руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году "Кинотавр" возглавил Александр Роднянский, после чего смотр отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ.