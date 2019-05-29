В Новосибирске умер лауреат трех "Золотых масок" дирижер Алексей Людмилин

НОВОСИБИРСК, 29 мая. /ТАСС/. Алексей Людмилин, главный дирижер симфонического оркестра Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", лауреат трех "Золотых масок", умер в Новосибирске в возрасте 77 лет. Об этом сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Заслуженный деятель искусств России, создатель и главный дирижер симфонического оркестра Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", почетный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО, обладатель престижной российской премии "Золотая Маска" Алексей Анатольевич Людмилин скончался 28 мая в возрасте 77 лет", - говорится в сообщении.

Людмилин родился в Свердловске в 1942 году. Окончил Уральскую консерваторию по классу альта и Санкт-Петербургскую консерваторию в классе Арвида Янсонса на факультете оперно-симфонического дирижирования. Был солистом оркестра Мариинского театра в течение 20 лет и дирижером-ассистентом Юрия Темирканова и Валерия Гергиева. В 2004 году создал молодежный симфонический оркестр в Новосибирском академическом молодежном театре "Глобус", по 2019 год был его главным дирижером. Трижды лауреат и дипломант Национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Лучшая работа дирижера" (1999, 2004, 2013).

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.