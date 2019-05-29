Реконструкцию Новой Третьяковки планируют завершить к 2027 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Реконструкцию Новой Третьяковки на Крымском Валу, начало которой намечено на 2022-2023 годы, планируется закончить к 2027 году. Об этом сообщила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова на пресс-конференции в среду.

"К 2027 году мы планируем в соответствии с составленной нами "дорожной картой" открытие этого здания", - сказала Трегулова.

Центральный дом художника (ЦДХ) на Крымском Валу прекратил свое существование с 1 апреля 2019 года, его залы перешли в ведение Третьяковской галереи. Как ранее Трегулова сообщила журналистам, начало реконструкции намечено на 2022-2023 годы. Проектом занимается команда архитектора Рема Колхаса и ТПО "Резерв".

Одной из главных задач генеральный директор галереи назвала установку в новом пространстве Третьяковки современных систем безопасности. Пока их не установят, в этой части здания невозможно будет проводить выставки живописных работ, включающие большое количество произведений.

О том, что здание ЦДХ полностью перейдет во владение Третьяковки, сообщалось еще в 2017 году, однако тогда не указывались точные сроки. Позднее стало известно, что ЦДХ прекратит свое существование 31 марта 2019 года, а здание перейдет Третьяковской галерее. Решение о передаче связано с результатами проверки Минюста по поручению Генпрокуратуры, когда были выявлены неоднократные грубые нарушения в деятельности Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которой принадлежала часть ЦДХ.

Здание ЦДХ на Крымском Валу было построено в 1965-1979 годах по проекту архитекторов Николая Сукояна и Юрия Шевердяева. Экспозиционные площади ЦДХ составляют около 10 тыс. кв. м.