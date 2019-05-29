Мединский: приватизация памятников позволит сохранить многие объекты культурного наследия

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Создание разных форм частно-государственного партнерства и вовлечение памятников в реальный частно-хозяйственный оборот позволят сохранить многие объекты культурного наследия в России. Такое мнение высказал в среду министр культуры Владимир Мединский на экспертном совещании Общероссийского народного фронта (ОНФ), посвященном сохранению объектов культурного наследия.

"Во всем мире есть только одна модель, которая позволяет действительно восстановить все архитектурные памятники и содержать их в должном виде, - это модель привлечения частников, это модель создания разных форм частно-государственного партнерства, но главным образом вовлечение памятников в реальный частно-хозяйственный оборот. При этом важно, чтобы памятники не разрушались, не перестраивались, чтобы все охранные обязательства сохранялись <...> Давайте сделаем все, чтобы памятники приватизировались, потому что приватизация памятников, которые находятся в бесхозном состоянии, есть их спасение", - сказал он.

Министр отметил, что довольно большое количество памятников заброшено. "Нам удалось за последние годы в Минкультуры создать единый реестр всех памятников, и мы увидели масштабы этой проблемы. При этом подавляющая часть памятников находится в той или иной форме государственной и муниципальной собственности: они либо заброшены, либо эксплуатируются неправильно. И лишь малая часть из них может похвастаться тем, что там находится музей, театр, библиотека или орган власти, который должным образом следит за этим памятником. Также большую часть памятников занимают церковные организации, поэтому мы должны понимать, что это грандиозное культурное наследие, которое нам досталось от наших предков, должно быть приведено в нормальный вид", - подчеркнул Мединский.

По словам министра, назрела необходимость внести изменения в действующее законодательство и пересмотреть требования к сохранению и использованию памятников. "Действует сложное, запутанное, исторически сложившееся законодательство. Если следовать каждой букве каждого требования, то инвесторы не подойдут ни к одному памятнику никогда. Та методика, которая накопительным эффектом сложилась, делает бессмысленным и невозможным любое вовлечение памятников в хозяйственный оборот", - добавил он.

По мнению министра, объекты культурного наследия нужно делать привлекательными для людей. "Избыточность требований к предмету охраны ведет к тому, что из памятников нельзя сделать ничего, кроме музея. Единственное спасение - это вовлечение памятников в реальную жизнь, в хозяйственный оборот. Там, где государственных денег не хватает, надо привлекать частников, пусть это будут гостиницы, рестораны, частные жилые дома, усадьбы", - сказал он.

Экспертное совещание прошло в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, данного им на прошедшем 14-16 мая в Сочи на Медиафоруме ОНФ.