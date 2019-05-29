Первый фестиваль студенческих спектаклей открылся в Севастополе на древнейшей сцене России

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Первый фестиваль спектаклей выпускников российских театральных вузов "Молодой театр. Севастополь - 2019" открылся в среду в амфитеатре античного города Херсонес Таврический - на древнейшей театральной сцене России, передает корреспондент ТАСС.

В 2019 году, который в РФ объявлен Годом театра, Севастополь принимает несколько фестивалей. В том числе Первый фестиваль театральных вузов России, где выпускники пяти университетов смогут представить свои дипломные спектакли.

"К нам приехали молодые таланты, ведущие выпускники театральных вузов, чтобы показать свои дипломные работы. И, конечно, зрители, аншлаги - все будет в течение этой недели", - сказал губернатор Дмитрий Овсянников журналистам на открытии фестиваля. Он отметил, что этот фестиваль планируется сделать ежегодным. "Фестиваль "Молодой театр" будет проходить ежегодно. Мы стараемся сделать Севастополем театральным центром, южной театральной столицей", - сказал глава города, добавив, что в среду в рамках фестиваля состоялась встреча представителей городского правительства, севастопольских театров и ректоров российских театральных вузов, на которой обсуждались вопросы развития работающих в городе учреждений и повышения квалификации для их сотрудников.

Для участников и гостей фестиваля прошло театрализованное представление: с открытием собравшихся поздравили "древнегреческие музы", которые совершили символическое жертвоприношение. С приветствием обратились губернатор города и ректоры пяти вузов, участвующих в фестивале - Российского института театрального искусства (ГИТИС), Всероссийского государственного института кинематографии, Российского института сценического искусства (Санкт-Петербург), Ярославского государственного театрального института и Екатеринбургского государственного театрального института.

Руины античного театра, где проходит церемония, сохранены в музее-заповеднике "Херсонес Таврический". Театр был построен ориентировочно в IV-III веках до нашей эры на месте оврага и старой крепостной стены. До нашего времени сохранилась часть центрального сектора театрона (так называлась часть со зрительскими местами). Амфитеатр является древнейшей из действующих театральных площадок России - она облагорожена и уже несколько лет регулярно принимает фестивали и спектакли.

Сообщалось, что спектакли фестиваля будут давать с 28 мая по 1 июня на сцене Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского. Для участников пройдут мастер-классы по сценической речи, сценической пластике и актерскому мастерству. Запланированы творческие встречи с народным артистом РФ Владимиром Фокиным, ректором ГИТИСа Григорием Заславским, ректором ВГИК и президентом Ассоциации учебных заведений искусства и культуры Владимиром Малышевым.

Год театра

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.