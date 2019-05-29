Международный кинофестиваль "Кинобарс" пройдет в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 мая. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Кинобарс" пройдет с 30 мая по 2 июня в Северо-Осетинском государственном драматическом театре, сообщил в среду на пресс-конференции президент кинофестиваля, заслуженный артист республики Алан Догузов.

"Главная задача фестиваля - чтобы молодые авторы не оставались за бортом, чтобы их рассматривали федеральные ведомства при подаче заявлений на участие в федеральных конкурсах, чтобы они развивались, - сказал Догузов. - На базе фестиваля сможем развивать и возрождать кинематограф в Северной Осетии, а дальше и Северного Кавказа, чтобы мы могли производить множество фильмов, как это было раньше".

Участие в кинофестивале примут представители киноиндустрии России, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Абхазии. Всего зрителям планируется показать 19 кинолент, многие из которых участвовали в престижных международных кинофестивалях.

В частности, актер, режиссер Семен Трескунов представит свой игровой короткометражный фильм "На краю". Внеконкурсную программу откроет картина Елены Гуськовой "Возвращение Эркена". Зрители смогут увидеть фильм "Талант" Елены Нодель и картины Алана Догузова - "Бача" и "Воскресенье", получившее Гран-при первого международного христианского кинофестиваля в Карловых Варах.

На "Кинобарсе" также пройдут образовательные семинары, круглые столы и мастер-классы.

Организаторами кинофестиваля являются Гильдия кинорежиссеров России, Министерство культуры республики, администрация местного самоуправления Владикавказа.