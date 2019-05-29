Появился первый трейлер фильма "Щегол"

Кинокомпания Warner Bros. UK представила первый трейлер фильма "Щегол" - экранизации одноименного романа писательницы Донны Тартт, за который она получила в 2014 году Пулитцеровскую премию.

Фильм рассказывает историю Теодора Деккера, который в возрасте 13-ти лет теряет мать во время теракта в Метрополитен-музее. В результате этой трагедии к нему в руки попадает редкое полотно кисти Карела Фабрициуса (1622 – 1654 годы, голландский художник, один из самых талантливых учеников Рембрандта), которое меняет всю его жизнь.

Главную роль в картине сыграл Энсел Элгорт. В фильме также снялись Николь Кидман, Финн Вулфард, Сара Полсон, Эшли Каммингс, Люк Уилсон, Джеффри Райт и Анайрин Барнард.

Лента выйдет в прокат 12 сентября 2019 года.